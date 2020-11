Jensen før nytt forhandlingsmøte: – Spent på om regjeringen har vist vilje til å bevege seg

Høyre, Venstre og KrF møter Fremskrittspartiet til et nytt forhandlingsmøte om neste års statsbudsjett torsdag formiddag. – Det er alvor nå, sier Siv Jensen.

Frp-leder Siv Jensen (t.v.) ankom like før klokken 10 torsdag Statsministerens kontor sammen med partiets forhandlingssjef Sylvi Listhaug for å ha nye forhandlinger med regjeringspartiene. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB-Kristian Skårdalsmo og Anders R. Christensen

11 minutter siden

– Vi hadde litt bevegelse i går, så nå er vi spent på om regjeringen har vist vilje til å bevege seg når vi kommer inn, sa Frp-leder Siv Jensen til pressen da hun ankom Statsministerens kontor like før klokken 10 torsdag.

Der møter hun partilederne Erna Solberg (H), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Guri Melby (V) for en ny runde med statsbudsjettforhandlinger.

– Det er alvor nå

Jensen sier at de viktigste sakene for Frp i forhandlingene er penger til pensjonistene, asyl- og innvandringspolitikk, grensehandelsavgifter og samferdsel.

– Det er altfor tidlig å si om vi blir enige. Det er fortsatt stor avstand mellom oss, og for oss koker det hele ned til to ting: Politisk gjennomslag og nok penger, sier Jensen.

– Det er alvor nå, og det er regjeringen som kan bidra til å løse denne floken. Frp har vært konstruktive hele veien, men kravene våre er ikke til å ta feil av, sier partilederen.

Mer konstruktiv

Etter et møte onsdag snakket Jensen om at prosessen var mer konstruktiv, men at det fortsatt var mye som gjensto.

Forhandlingene på Stortinget ble innledet 9. november, og en ukes tid senere ble partene enige om en krisepakke for koronarammede bedrifter og kommuner på 22,1 milliarder kroner.

Samtalene ble flyttet opp fra finanspolitikerne til partilederne sist helg.

Innstillingen fra Stortingets finanskomité avgis fredag. Hvis partene ikke kommer fram til en avtale før det, vil forhandlingene trolig rulle videre gjennom helgen, fram mot finansdebatten 3. desember. En eventuell avtale kan da legges fram i salen før debatten.