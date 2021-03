Sp går på en smell i aprilmåling. MDG og Rødt på vippen

Sps oppslutning faller til 16,6 prosent på Aftenpostens aprilmåling. Det er likevel solid rødgrønt flertall ved hjelp av enten MDG eller Rødt.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum får en dårlig måling med seg inn i påsken. Men oppslutningen er likevel mye høyere enn ved stortingsvalget i 2017 Foto: Vidar Ruud

11 minutter siden

Sp-lederen har som vanlig vært i vinden de siste ukene. Han har gått hardt ut mot kjøtt-politikken til MDG. Og han har stått sammen med Frp i to litt større saker: I motstand mot en økt avgift på CO2-utslipp og mot regjeringens vaksinestrategi. I tospann med kommende Frp-leder Sylvi Listhaug har Trygve Slagsvold Vedum kritisert regjeringen for ikke å sikre seg 700.000 vaksinedoser som har gått til helsearbeidere i fattige land.

Om noen av disse utspillene påvirker utfallet av Sps oppslutning, er vanskelig å si. Men aprilmålingen Norstat har utført for Aftenposten og NRK, er dårlig nytt for Vedum. Sp går fra et nivå over Ap til et nivå langt under. Tilbakegangen på 5,6 prosent er mye større enn feilmarginen på 2,8 prosent.