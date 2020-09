NHO: Korona er ikke lønnsnemnd-påskudd

Fellesforbundets leder Jørn Eggum advarte fredag mot å bruke utviklingen av koronasmitte til å stanse busstreiken. Det får NHO til å reagere.

Unibuss sine buser står parkert på Ulven i Oslo. Lørdag ble streiken utvidet med 4.500 nye bussjåfører. Terje Pedersen / NTB

NTB-Vilde Skorpen Wikan

6 minutter siden

– Jeg har også en advarsel til regjeringen og Erna Solberg. Det er ingen tvil om at NHO forsøker å fremprovosere tvungen lønnsnemnd basert på situasjonen i Oslo. Her må man ikke la seg lure. Bussjåfører kan ikke bli lønnstapere bare fordi de har en viktig jobb, sa Eggum.

Uttalelsen har vakt reaksjoner hos arbeidsgiverorganisasjonen.

– Denne påstanden er helt feil og faller på sin egen urimelighet. Hvis det blir lønnsnemnd, skyldes dette utelukkende arbeidstakersidens massive streikeuttak, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport i en epost til NTB lørdag.

– Sannsynligheten for lønnsnemnd hadde vært langt mindre hvis arbeidstakerorganisasjonen hadde tatt et mer selektivt uttak og blant annet opprettholdt rutene til samfunnskritiske funksjoner som sykehus, legger han til.

Fallende inntekter

Stordrange sier også at lønnsøkninger ikke er riktig avgjørelse i en tid der det har vært en reduksjon i antallet reisende, noe som har medført et fall i billettinntekter.

– Det er dermed behov for kostnadskutt og ikke kraftige lønnsøkninger. Hundrevis av tur-, ekspress- og flybussjåfører er allerede permittert og oppsigelser er på trappene, understreker han.

Ap ønsker enighet

Arbeiderpartiet gikk fredag også ut med en advarsel mot tvungen lønnsnemnd og stilte seg samtidig bak de streikende sjåførene.

– Streiken som trappes opp i dag, er en rettferdig kamp mot økende forskjeller, skriver Ap-nestleder Bjørnar Skjæran i en epost til NTB lørdag.

– Vi vil uttrykke støtte til en lavlønnsgruppe som samfunnet er avhengige av, som har en utsatt jobb i korontatiden og som har bidratt til å holde hjulene i gang. De har en selvsagt rett til å kreve en rettferdig lønn, understreker han.

Trappet opp

Lørdag ble busstreiken i Norge trappet opp, da ytterligere 4.500 bussjåfører i sju fylker gikk ut i streik. Store deler av kollektivtransporten i Norge er nå berørt.

Dermed deltar rundt 8.500 sjåfører i streiken som startet søndag 20. september da meklingen mellom NHO Transport og Spekter på arbeidsgiversiden, og Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet, som representerer sjåførene, ikke førte fram.

– Ikke fare for liv og helse

Ved 14.30-tiden lørdag hadde opptrappingen ikke ført til kontakt mellom partene.

– Vi har en åpen dør, og vi håper arbeidsgiver tar kontakt med et tilbud vi kan akseptere, sier kommunikasjonssjef Tormund Hansen Skinnarmo i Yrkestrafikkforbundet til NTB.

Han understreker også at han ikke er bekymret for at tvungen lønnsnemnd kan bli utfallet av streiken, og påpeker at arbeidstakerorganisasjonen har gjennomført flere tiltak for å begrense skadeeffektene av streiken.

De har blant annet kartlagt alternative trafikktilbud som trikk og taxi. Rene helseekspresser er også unnlatt fra streiken, og det er mulig å søke om å få hurtig dispensasjon fra å delta, dersom det er nødvendig.

– Vi har tatt mange forbehold for å sikre at det ikke er fare for liv og helse, sier Skinnarmo.

