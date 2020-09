CNN-måling: Seerne mener Biden vant den «kaotiske» første TV-debatten

Seks av ti seere mener Joe Biden gjorde det best i nattens valgdebatt.

Joe Biden blir omfavnet av sin kone Jill under nattens TV-debatt. President Donald Trump står ved siden av sin kone, Melania Trump. Pool/Reuters

30. sep. 2020 07:17 Sist oppdatert nå nettopp

Etter en kaotisk valgdebatt mellom Donald Trump og Joe Biden, den første TV-debatten før høstens presidentvalg, mener 60 prosent av seerne at Biden vant debatten. Bare 28 prosent av seerne mener at Trump gjorde det best, melder CNN.

Nattens debatt var den første av tre debatter før høstens presidentvalg i USA.

Avisen skriver at de samme velgerne trodde resultatet ville bli mye jevnere før debatten. 56 prosent av velgerne trodde da at Biden ville gjøre det best, mens 43 prosent stilte seg bak Trump.

Av velgerne som fulgte med på debatten var et lite flertall demokrater. 39 prosent av velgerne var på demokratvelgere, mot 32 prosent republikanervelgere.

Les også «Kan du holde kjeft, mann!» Den første debatten ble et verbalt gateslagsmål.

Les også Se høydepunktene fra nattens debatt her

Resultatet likt 2016-debatten

Resultatet etter valgdebatten minner om resultatet etter Donald Trump og Hillary Clintons første debatt i 2016. Da mente 62 prosent av velgerne at Clinton vant, mens 28 prosent mente at Trump vant debatten.

meningsmålingene etter nattens debatt minner om resultatet etter den første presidentdebatten i 2016. Reuters/NTB scanpix

De fleste seerne var irritert

De fleste seerne mener at TV-debatten mellom Donald Trump og Joe Biden var preget av en negativ tone, ifølge NTB.

En første øyeblikksmåling gjort av CBS viser at 48 prosent av seerne synes at Joe Biden kom best ut, mens 41 prosent mener at Trump vant. Resten mener det var jevnt.

Men hele 69 prosent sa de var irritert over debatten, og bare 17 prosent sa de følte seg informert.

Ordstyrer Chris Wallace fra Fox News hadde store problemer med å styre debatten, først og fremst fordi en aggressiv og pågående Trump stadig avbrøt og overkjørte både ham og Biden.

Les også Professor før nattens debatt: – Spørsmålet er om man mener Trump har ødelagt økonomien

Mener Biden vinner vippestatene

Ifølge en Fox news-meningsmåling i helgen lå Biden an til å få 50 prosent eller flere av velgerne i hver av statene Ohio, Nevada og Pennsylvania. Årets valg ser ut til å ha svært få usikre velgere i disse statene, ca. ni av ti av velgerne på hver side i disse statene er svært opptatt av årets valg, skriver avisen. Disse tre statene er såkalte «battleground states», eller vippestater, skriver avisen.

Alle intervjuene til meningsmålingen skal ha vært gjort etter at dommer Ruth Bader Ginsburg døde 18. september.

Den første TV-debatten mellom Donald Trump (74) og Joe Biden (77) ble på forhånd regnet som en av de viktigste hendelsene i valgkampinnspurten.

I etterkant blir den omtalt som horribel av CNN, og den verste debatten i historien av The Washington Post.

Ba kandidatene respektere utfallet av valget

Debatten ble avsluttet med at ordstyrer Chris Wallace ba begge kandidater love å respektere utfallet av valget.

Biden gjorde det, mens Trump unngikk et klart svar og insisterte heller på at opptellingen kan ta måneder, at valget ville være fullt av fusk på grunn av poststemmene, og at han først og fremst er opptatt av at det blir riktig.

Wallace ba også begge oppfordre sine tilhengere til å holde seg i ro i den delikate perioden mens stemmene telles.

– Jeg vil oppfordre mine tilhengere til å gå til valglokalene og passe veldig godt på, svarte Trump.