Fersk meningsmåling: MDG scorer fortsatt høyt i Oslo. Men Oslo-velgerne vil ikke ha flere MDG-ere inn på Stortinget.

MDG får fortsatt applaus fra mange Oslo-velgere for den jobben de gjør i hovedstaden. Men Oslo-folk vil ikke at MDG skal styre landet.

Søskenparet Margrete og Arild Ydersbond mener MDG-velgere ser det store bildet og byr seg lite om mistillitssaken mot Lan Marie Berg. Her på rusletur på Grünerløkka med Magnus (4) og Åsmund (5 måneder). MDG gjør det tradisjonelt sterkt i denne sentrumsbydelen. Foto: Paal Audestad

17 minutter siden

MDG får ingen smekk i Oslo etter mistillitssaken mot Lan Marie Berg. Men MDGs Oslo-velgere velger dem altså bort nasjonalt.

Det viser en fersk måling Norstat har gjort for Aftenposten. Den viser at MDGs Oslo-velgere i liten grad har latt seg affisere av mistillitssaken.

I målingen, som ble utført under og etter forrige ukes politiske drama i hovedstaden, ville 6,7 prosent av velgerne i Oslo ha stemt på MDG hvis det hadde vært stortingsvalg i dag.

Det er omtrent likt som forrige måling i mars, da partiet fikk 6,9 prosent. Og litt over det partiet fikk i Oslo under stortingsvalget i 2017 (6 prosent).

– Det tyder på at folk flest er opptatt av helt andre ting enn opposisjonens politiske teater i Oslo rådhus. Vi ser at folk i Oslo elsker forandringene vi har fått til sammen, mener Lan Marie Berg.

MDG straffes ikke etter mistillitsbråket rundt tidligere byråd Lan Marie Berg, viser en ny måling. Men partiet sliter fremdeles med å bli et stort nasjonalt parti. Foto: Paal Audestad

– MDG er større enn Lan

I tykkeste MDG -land – Olaf Ryes plass på Grünerløkka – møter Aftenposten søskenparet Inga Margrete og Arild Ydersbond på rusletur i solen. De to er ikke overrasket over at MDG ikke får en Lan Marie Berg- smekk på målingene.

– Jeg tror at folk ser på MDG som noe mye større enn henne, sier Inga Margrete Ydersbond.

Hun peker på at MDGs velgere er blant dem som er aller mest opptatt av klima og miljø, og at Lan Marie Berg har klart å få store gjennomslag, blant annet for en mer klimavennlig transportpolitikk i Oslo.

Inga Margrete stemmer SV, men sier hun sympatiserer med MDG. Broren Arild stemte MDG i sist valg. Han sier det absolutt er aktuelt for ham å gi partiet sin støtte også i neste valg.

– Det er de lange linjene som er viktige. Vi må se det store bildet. Der synes jeg MDG har en veldig fremtidsrettet politikk for å ta vare på mennesker og miljø, sier han.

Mer støtte i kommunevalget

Samtidig viser tallene at MDG ikke er i nærheten av sin drøm om å få samme oppslutning fra Oslo til stortingsvalget som ved kommunevalg. Gode Oslo-tall er avgjørende for å løfte MDG over sperregrensen på 4 prosent.

Ved kommunevalget for to år siden fikk de 15 prosent i hovedstaden. I stortingsmålingen ligger de fremdeles på 6-tallet, som i 2017. Nasjonalt endte partiet på 3,2 prosent ved forrige stortingsvalg.

Norstat har spurt de samme respondentene som i stortingsmålingen, hva de ville stemt hvis det var kommunevalg. Dette er ikke en fullverdig, politisk måling, men viser en interessant forskjell:

Betydelige flere, 13,1 prosent, oppgir da at de ville stemt MDG.

– Vi ser at folk har forskjellige preferanser på det de ønsker på kommunenivå og for landet som helhet. Det går på at det er ulike saker som bestemmer på de forskjellige nivåene. Vi ser ofte at de smalere partiene, som MDG, gjør det bedre når vi spør om kommunevalg. Det er en del oslobeboere som vil at de skal ha noe å si i byen, men velger andre, typisk større partier når det er spørsmål om rikspolitikken, forklarer ansvarlig for målingen, Mads Motrøen i Norstat til Aftenposten.

Fakta Fakta om meningsmålingen Utført at Norstat for Aftenposten. Intervjuene er gjennomført i perioden 14. juni til 21. juni. Et representativt utvalg på 997 personer i Oslo er spurt om hva de ville stemt om det var Stortingsvalg i dag De samme personene er også spurt hva de ville stemt om det var kommunevalg. Vis mer

– Har høyere ambisjoner

Ved de to foregående stortingsvalgene i 2013 og 2017 endte MDG opp med ett stortingsmandat for landet som helhet. Begge i Oslo.

I 2013 brøt Rasmus Hansson lydmuren og ble MDGs første stortingsrepresentant. I 2017 overtok Une Aina Bastholm. 2013 fikk MDG en oppslutning i Oslo på 5,6 prosent. I 2017 fikk partiet 6,0 prosent.

Ved kommunevalget i 2019 fikk MDG 15,3 prosent i Oslo. Mange i MDG har trukket frem 2019-tallet som realistisk å strekke seg etter i Oslo også i stortingsvalget. Særlig gitt det økende klimaengasjementet, spesielt blant yngre velgere, de siste årene.

Med 15,3 prosent av stemmene i Oslo kunne MDG fått tre direktemandater fra Oslo på Stortinget. I denne målingen er de bare inne med ett mandat.

– Vi har høyere ambisjoner enn dette, men har heller aldri ligget bedre an før et stortingsvalg. Nå skal vi bruke sommeren godt, og vokse på samme måte som vi har gjort i tidligere valgkamper, sier Lan Marie Berg.

Hun mener det er for tidlig å konkludere med at partiet ikke vil nå målet, og viser til at MDG i 2019 vokste med nesten 5 prosentpoeng.

Som forklaring på spriket mellom lokale og nasjonale resultater i Oslo, peker Berg på at den nasjonale debatten det siste året i liten grad har handlet om klima- og miljøpolitikk.

– Vår viktigste jobb er å gjøre dette til et klimavalg, sier hun.

Ap størst i Oslo

Arbeiderpartiet er i siget nasjonalt. Nå går også partiet markant frem også i Oslo.

På denne målingen er Ap største parti i Oslo med en oppslutning på 26,2 prosent. På forrige Norstat-måling for Aftenposten i mars fikk Ap 22,5 prosent. Partiet nærmer seg oppslutningen fra 2017-valget da partiet fikk 28,4 prosent.

Oslo Aps leder Frode Jacobsen sier denne målingen viser «en hyggelig utvikling for oss».

– Samtidig har vi hatt andre målinger som har vist noe lavere tall. Det viser jo at målinger går opp og ned, sier han.

Han sier at variasjonene i oppslutning på de ulike målingene er en påminnelse om at man må stå helt frem til valgdagen.

– Men med 26,2 prosent, så nærmer vi oss valgresultatet for fire år siden. Dette er gode tall med tanke på at vi hadde et vesentlig dårligere kommunevalg, og med tanke på mye av den støyen som har vært rundt Ap.

Heller ikke for Rødt ser det ut til at oppslutningen i særlig stor grad er påvirket av uroen rundt mistillitsforslaget rundt Lan Marie Berg. Det var Rødt i bystyret i Oslo som til slutt gjorde at mistillitsforslaget fikk flertall.

Rødt får en oppslutning på 8,4 prosent, mot 8,5 i mars. Det gir to direktemandater fra Oslo. Slår tallene til vil partileder Bjørnar Moxnes få følge av Seher Aydar, som i dag er vararepresentant for Moxnes.

Supermåling for SV

SV gjør en supermåling, med en oppslutning på 14,2 prosent. Partiet er inne med tre direktemandater – mot to i inneværende periode.

Høyre var største parti i Oslo i stortingsvalget i 2017, men er nå passert av Ap. På denne målingen får Høyre 24,8 prosent. Det er en tilbakegang på 4 prosentpoeng siden mars.

Når velgerne blir spurt om hva de ville stemme om det var kommunevalg, svarer derimot hele 30 prosent Høyre.

– Jeg liker best den målingen der Høyre er på 30 prosent og byens største parti. Det er et mål for oss, sier leder av Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde til Aftenposten. Dessverre for Høyre er det også disse tallene som må tas med en klype salt.

Ifølge Motrøen i Norstat er Høyres velgere ofte mer villig til å svare på meningsmålinger enn velgere generelt. Derfor ville oppslutningen i en måling som var såkalt politisk vektet, altså justert opp mot det de har stemt ved forrige kommunevalg, ha justert oppslutningen noe ned.

– Dette er likevel veldig gode tall for Høyre på kommunenivå, slår Motrøen fast.

Bare ett Oslo-mandat til Frp

Frp i Oslo gjør ikke noe byks oppover i oppslutning som følge av at stortingsrepresentant Jon Engen-Helgheim står på den utsatte annenplassen på Oslo Frps stortingsliste. Frp får 7,2 prosent nå, mot 7,0 prosent på marsmålingen.

Det gir ett direktemandat, dersom det hadde vært stortingsvalg. Christian Tybring-Gjedde blir i så fall Frps eneste Oslo-representant på Stortinget.

Frp får bare 3,8 prosents oppslutning når velgerne blir spurt hva de ville stemt ved et kommunevalg, men her gjelder motsatt effekt som for Høyre.

– Frp kommer nesten alltid dårligere ut på målinger der det ikke gjøres en politisk vekting fordi de som stemmer Frp ofte er vanskeligere å nå, opplyser Motrøen.

Jan Bøhler er inne på direktemandat for Sp i Oslo også på denne målingen, slik han var det på forrige måling i mars. Sp har ingen på Stortinget for Oslo i denne perioden.