Her er vedtakene fra SVs landsmøte om «Tesla-avgift, karakterer, vind, olje og abort.

Her er politikken Audun Lysbakken tar med seg til forhandlingsbordet, hvis det blir rødgrønt flertall til høsten.

SV-leder Audun Lysbakken ledet partiets digitale landsmøte fra Hamar. Foto: Terje Pedersen, NTB

Solveig Ruud Journalist

Birgitte Iversen Journalist

Nå nettopp

SV er klar til å delta i en ny regjering, dersom de rødgrønne partiene vinner høstens valg. En forutsetning er imidlertid gjennomslag for en ny kurs.

Her er noen av de viktigste vedtakene fra SVs landsmøte:

Abort: Abortnemndene skal avskaffes. Kvinnen skal selv avgjøre om abort skal tas frem til dagens «yttergrense for lovlig abort». Den er i dag i uke 22. Det innføres lovfestet rett til rådgivning. Den blir frivillig.

Moms på elbiler: Den delen av en elbil som koster over 600.000 kroner, skal ilegges moms.

Eksamen og karakterer: Karakterene skal fjernes i grunnskolen. Dette ble vedtatt med 76 mot 67 stemmer. Eksamen skal fjernes i både grunnskolen og i videregående skole.

Olje: Det skal ikke gis flere lete- eller utvinningstillatelser på sokkelen. Utvinningstillatelser skal ikke automatisk forlenges. Alle søknader om forlengelse som strider mot målet om å unngå 1,5 graders oppvarming av kloden, skal stanses. SV setter ingen sluttdato for olje- og gassproduksjonen.

Enøk: Det skal utarbeides en plan for å kutte energiforbruket med minst 12 TWh ved hjelp av energiøkonomisering innen 2030. Energibruk i bygg skal halveres innen 2050.

Vindkraft: Man skal ikke tillate «storskala vindkraft på land og som bunnfaste anlegg nær kysten». Mindre vindkraftanlegg på industrialiserte områder skal vurderes fra sak til sak. En forutsetning er at de er ønsket lokalt.

Elektrifisering av oljeplattformer: Oljenæringen skal pålegges å skaffe like mye offshore havvind som de trenger for å elektrifisere plattformene. Regningen for elektrifisering skal tas av oljenæringen.

CO₂-avgift: SV vil ha en målrettet økning i CO₂-avgiften. Det skal ikke gis lettelser i andre miljøavgifter som reduserer klimaeffekten av økt CO-avgift.

Atomkraft: Landsmøtet avviste å vurdere satsing på kjernekraft i Norge.

Foreldrepenger: Dagens lengde på foreldrepermisjon skal beholdes. Kvinner som føder etter termindato, skal få permisjonen utvidet tilsvarende. Denne tiden skal holdes utenfor dagens tredeling av permisjonstiden.

Flypassasjeravgift: Det skal utredes en progressiv flypassasjeravgift. Den skal øke jo flere flyvninger man tar i året. Nødvendige flyvninger på kortbanenettet og mellom Nord- og Sør-Norge skal skjermes.

Aktiv dødshjelp. Et forslag om å utrede aktiv dødshjelp falt med 73 mot 69 stemmer.

Forsvar: Med 82 mot 62 stemmer sa landsmøtet nei til å redusere de totale bevilgningene til forsvaret. Mindretallet ville bruke frigjorte midler til «andre gode, offentlige formål».

Tog: Planlegging «for snarlig realisering av Nord-Norge-banen» skal prioriteres. Det samme skal disse strekningene: Bergensbanen (Arna-Voss og Ringeriksbanen), full utbygging av indre og ytre intercity med dobbeltspor hele veien og jernbanetunnel under Oslo. Ofotbanen og Kongsvingerbanen skal oppgraderes. Ålgårdbanen skal gjenåpnes.

Folkevekst i distriktene: Det skal utarbeides tiltaksplaner for folketallsvekst i distriktskommuner. Unge under 30 år som vil flytte til definerte distriktskommuner, skal få flyttetilskudd. Landsmøtet sa nei til å stimulere til flytting fra de største byene til distriktene.

Tannhelsereform: Det bør innføres tak på kostnader til nødvendig tannbehandling. Det skal skje i påvente av en større reform der utgiftene til tannhelse dekkes av folketrygden på linje med andre helseutgifter.

Mye skal bli gratis. Landsmøtet har vedtatt en rekke gratisytelser. SFO skal bli gratis, barnehager skal bli gratis på sikt, bind og tamponger skal bli gratis – og mindretallet fikk gjennom et forslag om døgnåpne gratis toaletter i aller byer.

Skatt: Skatten formue, arv, utbytte og eiendom skal økes.

«Profitt»: Det skal innføres forbud mot det SV kaller «profitt innen velferdstjenester». Man skal starte med forbud mot å ta ut utbytte og fortjeneste i offentlig finansiert velferd som barnehager, barnevern og eldreomsorg.

Narkotikasalg: SV støtter regjeringens rusreform, altså avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre mengder narkotika. Landsmøtet avviste å utrede strengt regulert omsetning av lettere stoffer.