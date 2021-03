Jensen: – Lærere og helsepersonell bør være først i køen i årets lønnsoppgjør

Lærere og helsepersonell som har stått i front gjennom pandemien, bør få være først køen i årets lønnsoppgjør, mener Frp-leder Siv Jensen.

Fremskrittspartiets avtroppende leder Siv Jensen holdt sin siste tale for Frps landsstyremøte. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

20. mars 2021 11:43 Sist oppdatert nå nettopp

– Utfordringen min går til partene i lønnsoppgjøret, og det vil nok oppleves litt som å banne i kirken. Dette året bør vi gå bort fra frontfagsmodellen for å sikre et ekstra lønnsløft for helsepersonell og lærere, sa Jensen i sin siste ledertale til Frps landsstyremøte.

– De har stått helt i front gjennom hele denne pandemien, vært utsatt og jobbet overtid, men bidratt til at de mest sårbare og barn og unge kan fortsette mest mulig som vanlig. Det er kanskje disse vi kan kalle for årets frontfagsarbeidere.

Internasjonal domstol for IS-terrorister

Siv Jensen benyttet også anledningen til å si at verden trenger en internasjonal domstol for IS-terrorister. Hun ber regjeringen bruke plassen i sikkerhetsrådet til å jobbe for dette.

– Slik situasjonen er i dag risikerer vi at medlemmer av det mest bestialske regimet i moderne tid kan gå fri fra straff. Verdenssamfunnet bør bistå gjennom opprettelse av en domstol, sa Jensen på Frps landsstyremøte lørdag.

– Min oppfordring til regjeringen er å kjenne sin besøkelsestid og ta dette forslaget med inn i sikkerhetsrådet. Om de gjør det kan det være at medlemskapet vil oppleves som nyttig, la hun til.

Talen er Siv Jensens siste til landsstyre som leder i Fremskrittspartiet. Jensen gir seg som leder for Frp ved årsmøtet i mai, og hun tar ikke gjenvalg til Stortinget til høsten.