Gavi-stiftelsen er et internasjonalt vaksinefond . Nå kalles den The Vaccine Alliance, men opprinnelighet den, the Global Alliance for Vaccines and Immunisation. Dermed ble forkortelsen Gavi. Fondet jobber for å skaffe vaksiner til barn i fattige land. Gavi får bidrag fra både stater og private givere. Norge har gitt viktige bidrag til Gave siden starten. Det samme har Bill Gates. Fondet ble etablert i 2000. Bakgrunnen var en fallende tendens når det gjelder vaksinasjon av barn i den fattige verden.

Cepi står for Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Det er altså et samarbeid for å forberede epidemier. Cepi skal bidra til økt og raskere innsats for å utvikle av vaksiner mot smittsomme sykdommer. Samarbeidet skal samtidig bidra til at folk får tilgang til slike vaksiner under et smitteutbrudd. Koalisjonen ble startet i Davos i 2017 av Erna Solberg og Bill Gates. Den kom etter en enighet om at det var behov for en koordinert internasjonal plan for å utvikle vaksiner og forebygge epidemier. Nordmannen Tore Godal, som var Gavis første sjef, er omtalt som initiativtager til Capi. Hovedkontoret ligger i Norge.