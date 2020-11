Korona-fri Kamzy Gunaratnam jakter på stortingsplass for Oslo Ap

Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) vil gjerne på Stortinget, men vil ikke svare på om hun stiller opp i en kampvotering.

Kamzy Gunaratnam er frisk fra korona og vil gjerne på Stortinget. Foto: Olav Olsen

14. nov. 2020 14:50 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag er første dag Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (32) er ute av isolasjon etter at hun ble korona-smittet.

– Så du fulgte ikke alle rådene fra byrådsleder Raymond Johansen?

– Jeg har etter beste evne fulgt smittevernrådene. Selv den beste kan ta feil, sier hun med en latter.

Gunaratnam bedyrer at hun har gjort alt Raymond ber oss om: Holdt avstand og vasket hender.

Hun la selv ut meldingen om at hun var smittet på sosiale medier. Reaksjonene lot ikke vente på seg. Mange skrev at de synes hun var modig og at de ikke ville sagt det offentlig.

– Det er veldig dumt at det er så mye skam rundt dette. Hvordan skal vi da forebygge og hjelpe om det ikke er åpenhet, spør hun.

Nå passer det aldri å bli syk. Spesielt ikke når en kjemper om en plass på stortingslisten til Ap i Oslo.

Fakta Kamzy Gunaratnam Politiker fra Arbeiderpartiet og varaordfører i Oslo fra 21. oktober 2015.

Innvalgt representant i Oslo bystyre første gang i 2007.

Leder i AUF i Oslo 2009–11

Nestleder og leder for Ungdom mot rasisme.

Født i 1988, Jaffna, Sri Lanka, kom til Norge i 1991. Kide: Wikipedia Vis mer

Flere kvinner enn plasser

Et mindretall i nominasjonskomiteen har Gunaratnam på sikker fjerdeplass. Flertallet ønsker LO-toppen Trine Lise Sundnes.

I disse dager behandler partilagene listeforslaget. Deretter skal nominasjonskomiteen komme med det endelige forslaget. Det vedtas på nominasjonsmøtet 1. desember.

På herresiden er kampen avlyst. Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap, sier nå ja til femteplassen. Han overlater den sikre tredjeplassen til stortingsrepresentant Espen Barth Eide.

Det er tre kvinner til to sikre plasser: Gunaratnam, Sundnes og Zaineb Al Samarai (33). Sistnevnte er innstilt som nummer to, bak partileder Jonas Gahr Støre.

Nå kan det bli kampvotering om både annen- og fjerdeplass.

Mener Norge må bli mer som Oslo

– Hvorfor vil du på Stortinget?

– Jeg har sittet 13 år i bystyret. De siste fem årene som varaordfører i posisjon. Jeg mener det vi har fått til i Oslo på arbeidsliv, oppvekst og klima er moderne løsninger som bør gjennomføres på nasjonalt plan. Jeg er gearet for å bidra til det. Vi skal ta makten fra den blåeste regjeringen vi har hatt på mange år, slår Gunaratnam fast.

Hun er født på Sri Lanka og het egentlig Khamshajiny til fornavn. De nedlagte korrekturavdelinger sender en dyptfølt takk til at venner på Grorud forkortet det til Kamzy. Et navn hun selv offisielt har adoptert.

19 år gammel ble hun medlem av bystyret. 27 år gammel ble hun varaordfører. Den yngste noen gang.

– Er du en politisk broiler?

– Nei, svarer hun kontant.

Hun har jobbet i TV-aksjonen, Sparebankstiftelsen og jobbet for Oslo Ap.

– Det som er viktig er at det i politikken finnes folk med ulik bakgrunn. Det ville ikke være bra om alle hadde den samme bakgrunn som meg, legger hun til.

Ap som et gammelt bibliotek

Pilene på meningsmålingene peker i gal retning, både nasjonalt og i Oslo. Få partier har vist frem skittentøyet med større entusiasme enn Ap. Organisasjonskulturen har fått strykkarakter.

– Du har sagt «Arbeiderpartiet er litt som et gammelt bibliotek. Jo, lenger inn du kommer, desto mindre føler du deg.» Hva mener du med det?

– Det er mye bra politikk i Ap. Men organisasjonsstrukturen er tungrodd. Noe av grunnen er at Ap har vært vant med å styre. Vi har ikke brukt nok tid til å skape et parti der alle føler seg hjemme, få inn folk med ulik bakgrunn, forklarer hun.

Gunaratnam startet dermed generasjon Y. Et prosjekt i Ap som skulle aktivisere og verve folk i 25–35 års alderen som ikke kom inn den tradisjonelle veien via AUF.

Hun som selv er en overlevende fra Utøya, skynder seg å legge til at det ikke er noe i veien med AUF og deres verving.

– Men vi ser at denne såkalte generasjon Y mangler i politikken. Det er et hull der, sier hun.

Senere startet Gunaratnam også kampanjen «Hun bør stille» for å få flere jenter på listene.

– Men det finnes kjønnskvotering?

– Akkurat, men det er jo slik at kvinner nesten alltid utgjør «40-prosenten» der kravet er minst 40 prosent av hvert kjønn, kontrer hun.

Nå har disse to organisasjonsmessige initiativene spredt seg til resten av Ap.

Kampvotering eller ikke?

– Nå går det mot kampvotering i Oslo Ap, ser du frem til det?

– Du, hvorfor er det alltid slik at når det er flere kandidater i Ap så heter det alltid personstrid, mens det kalles persondebatt i andre partier.

– Men det ligger an til kampvotering?

– Det der med kampvotering har jeg ikke bestemt meg for. Nå skal først nominasjonskomiteen gjøre jobben sin. Men jeg synes det er bra at det i Ap er flere som konkurrere om posisjoner. Det ville vært ille om det alltid bare var akkurat nok kandidater til å fylle de ledige plassene.