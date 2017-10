En av stridssakene på landsmøtet i LOs største forbund, Fagforbundet, er forholdet til EØS-avtalen.

For fire år siden vedtok Fagforbundet at EØS-avtalen burde ut av norsk arbeidsliv. Nå innstiller ledelsen på at formuleringen skal fjernes. Den endelige avstemningen kommer senere denne uken. På LO-kongressen i vår tapte EØS-motstanderne.

Tirsdag møtte Ap-leder Jonas Gahr Støre landsmøtet og lovet en tøff linje fra Ap i EØS-saker:

– Vi vil ikke akseptere lover og regler som kommer ut av europeisk samarbeid som trumfer opparbeidede rettigheter i arbeidslivet. Det kan dere være trygg på, og det har vi kraft til å gjøre. Vi skal være tøffe til å sette ned foten når det trengs, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre på sin tale landsmøtet som innledet blant annet behandling av forbundets program. Selve vedtaket skjer senere i denne uken.

Videreutvikler standpunkter

–Varsler ikke dette en tøffere linje i EØS fra Ap?

– Jeg mener det er en videreutvikling av det vi sa i Stoltenberg-regjeringen. Det å sikre arbeidslivsfaglige rettigheter er avgjørende for norsk samfunnsutvikling. Dersom det kommer forslag som svekker den muligheten så vil Ap være mot det, sier Støre.

Så langt har Norge i hele EØS-avtalens historie aldri nedlagt veto mot noen EU-lov. Stoltenberg-regjeringen varslet at den ville gjøre det med det såkalte postdirektivet. Det ble opphevet av Solberg-regjeringen.

Fakta: EØS-avtalen EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker. EØS-avtalen er en avtale mellom EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein og EUs 28 medlemsland, og danner EØS-området. Avtalen omhandler de fire friheter – fri bevegelse av varer, personer, tjenester og kapital, og tilknyttede bestemmelser innen områder som sosialpolitikk, forbrukerbeskyttelse, miljøvern, likestilling med mer. EU er Norges viktigste handelspartner. Rundt 80 prosent av den totale norske eksporten går til EU, og mer enn 60 prosent av vår import kommer fra EU. EØS-avtalen ble vedtatt i 1992 og trådte i kraft i 1994. Kilde: Regjeringen.no

Fornøyd forbundsleder

Forbundsleder Mette Nord i Fellesforbundet var fornøyd med Støres signaler.

– I forrige stortingsperiode hadde vi en tiltakspakke på 36 punkter mot sosial dumping. Ingen har møtt motbør fra EFTAs overvåkingsorgan, ESA. Det blir en sovepute for norske politikere hvis man bare peker på avtalen og ikke politikernes evne og vilje til å ta ansvar for norsk arbeidsliv, legger hun til.

Støre brukte mye av talen til å snakke om et bedre arbeidsliv og ikke minst mot sosial dumping. Han var tydelig på at EØS-avtalen ofte får skylden for alt som er galt i norsk arbeidsliv.

EØS ikke perfekt, men ...

– I meg møter dere én som ikke deler det synet. Er EØS-avtalen perfekt? Nei. Har den mangler? Ja. Kan den bli bedre? Åpenbart, sa han i talen og fortsatte:

– Men grunnleggende sett mener jeg den avtalen sikrer oss en ramme rundt arbeidsliv og økonomi som gjør et lite, åpent land trygt mot de bølgene som er der ute i Europa.

Han viste også til neisiden i Norge som ville samarbeide tettere med britene. Ap-lederen minnet om at Storbritannia i EU har vært imot å ha sosiale standarder. Og han viste til at det var helt andre land som hadde vært Norges nære allierte.

– Det er en større trussel mot norsk arbeidsliv hva en Høyre/Frp-regjering gjør i Norge, enn hvordan rammeverket rundt oss er, sa Støre.