Han har jobbet tett siden 2011 med Nittedals ordfører Hilde Thorkildsen (Ap), som er siktet for grov korrupsjon. Da hun ble sykmeldt i månedsskiftet januar-februar, rykket han opp fra varaordfører til fungerende ordfører i kommunen med 24.245 innbyggere.

– Har du selv vært i avhør?

– Nei. Kommunestyret og ansatte ble informert i dag. Vi gikk ut med informasjon samtidig med at det ble offentlig i media.

– Ordføreren har vært under hemmelig etterforskning. Den har vært unntatt offentlighet av hensyn til etterforskningen. Vi har respektert det, sier Solli.

Etter at saken sprakk tirsdag morgen, har han brukt dagen til å svare på en flom av spørsmål fra mediene. Men fortsatt er det flere spørsmål enn svar.

– Når startet etterforskningen?

– Det kan jeg ikke svare på. Jeg tok over som ordfører i begynnelsen av februar. Så ble jeg informert av rådmannen 8. mai om at det foreligger en siktelse og etterforskning av Thorkildsen.

– Både jeg, som fungerende ordfører, og fungerende varaordfører Helge Fossum (Frp) ble informert. Så orienterte vi formannskapet 19. juni i et møte unntatt offentlighet.

– Tillit at det tas riktig beslutning

– Hvordan reagerte du da du ble kjent med siktelsen?

– Dette er en trist og alvorlig sak. Men jeg har tillit til at det tas en riktig beslutning enten det ender med tiltale eller henleggelse.

– Hva dreier saken seg om?

– Det er tatt ut siktelse om grov korrupsjon mot noen innbyggere i Nittedal kommune. Jeg vet ikke hva siktelsen inneholder.

– Hvem er de andre siktede?

– Det har jeg ikke kjennskap til. Jeg minner om rådmannens informasjon i dag om at det «foreligger ikke opplysninger som gir grunn til mistanke mot andre folkevalgte eller mot ansatte i kommunen.»

– Har du snakket med Thorkildsen?

– Jeg måtte overta en del av hennes oppgaver. Det har vært naturlig som kollega og medmenneske å ha noen samtaler. Og så har jeg vært på sykebesøk hos henne noen ganger.

– Snakket dere om siktelsen?

– Det var fortrolige samtaler, sier Solli.

– Ikke vært politisk omstridt

Korrupsjonsanklagene skal knytte seg til behandlingen av et utbyggingsprosjekt i kommunen. Thorkildsen stiller seg ifølge sin forsvarer Geir Lippestad uforstående til siktelsen, og erkjenner ikke straffskyld.

Solli understreker at kommunen startet arbeid med utbyggingsplaner for Bjørnholtltia med 300 boliger tidlig på 2000-tallet, og at alle viktige vedtak har vært enstemmige.

Nittedal ledes av en politisk koalisjon bestående av Ap, Venstre, Frp, KrF og SV.

Det har versert påstander om at det har vært strid og konflikt rundt regulerings- og utbyggingsplanene. Dette avvises både av fungerende ordfører Solli og fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Viken.

– Det har ikke vært et politisk omstridt område, sier Solli.

Ifølge ham har det vært en i byggesammenheng temmelig ordinær uenighet om balansen mellom miljø- og klimahensyn på den ene siden, og bil, vei og transport på den andre siden.

Svarstad Haugland var selv involvert i behandlingen og meglingen i saken frem til endelig løsning i 2016.

– Vi hadde megling i 2016 da det var innsigelser fra klima- og miljøavdelingen hos fylkesmannen i Oslo og Akershus. Jeg meglet mellom kommunen og min avdeling, og vi kom frem til enighet, sier hun.

«Fylkesmannen beklager at denne saken har tatt tid, men er godt fornøyd med resultatet. Valgerd Svarstad Haugland forutsetter at kommunestyret godkjenner plan for boligutbygging på Bjørnholtlia i henhold til forutsetningene ovenfor», heter det i siste korrespondanse fra 2. mai 2016.

– Hva er din reaksjon på siktelsen?

– Den kom veldig overraskende. Dette er en politisak, og jeg har ingen kommentar utover det, sier hun.