Hermstad, som har vært nasjonal talsperson for partiet siden 2018, ser frem til å ta fatt på oppgavene som venter i byrådet i Oslo.

– Klart dette blir veldig spennende å få være med på. Oslo-byrådet er Norges mest fremtidsrettede politiske prosjekt. Det gir håp til alle som er bekymret for klima, sier Hermstad.

Han sier videre at MDG og AP spiller hverandre gode, og oppnår imponerende resultater sammen. Dette er noe Hermstad mener man kan ta lærdom av andre steder i landet.

– Disse erfaringene er noe jeg mener vi kan lære av nasjonalt, og i andre kommuner som De Grønne søker å styre etter valget. Jeg vil ta Oslos miljøpolitikk til resten av landet, sier han.

Miljøbyråd Lan Marie Berg, som vil være ute i permisjon fra påske og fram til over sommeren, er ikke bekymret for miljøpolitikken i byrådet mens hun er ute i permisjon. Heller tvert imot.

– Jeg er utrolig glad for at De Grønne topper laget med en av våre to partiledere som min vikar. Sammen med Hanna Marcussen og resten av det grønne laget på rådhuset, er miljøpolitikken i trygge hender. Så gleder jeg meg stort til å drive valgkamp fra starten av august, konstaterer Berg.