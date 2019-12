Veivesenet jobbet søndag på spreng med å rydde og sikre rasstedet på E18 ved Larvik etter at store steinblokker raste ut i veien sent fredag kveld. Bare flaks gjorde at liv ikke gikk tapt på den sterkt trafikkerte europaveien.

Flere har stilt spørsmål ved hvordan et ras kunne gå på denne strekningen som sto ferdig så sent som i 2017. Norges Automobil-Forbund (NAF) kaller det «uforståelig» at et så stort ras kunne skje på en nybygget hovedvei.

Åshild Kjelsnes (Ap), leder i Nasjonal rassikringsgruppe, uttalte til NTB lørdag at hun er bekymret for om fokus på pris og rask utbygging i anbudsprosessene går på bekostning av sikkerhet.

– Vi har nok av utfordringer med naturlig ras om vi ikke skal skape nye dødsfeller i nye utbygginger, uttalte Kjelsnes.

Alexander Vestrum / NTB scanpix

Dale: – Spekulasjoner

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) avviser at sikkerheten er blitt nedprioritert.

– Det er en påstand jeg vil avkrefte. Sikkerheten er en forutsetning når veiene bygges ut, og det er overhodet ikke grunnlag for å skape slike spekulasjoner, sier Dale til NTB.

Også Statens vegvesen avviser at pris og utbyggingstempo har fått forrang for sikkerhet i anbudsprosessen.

– Det er ikke riktig. Vi har erfaringer fra tidligere som gjør at vi ikke gambler med sikkerheten, hverken i tunneler eller helskjæringer. Jeg ser at mange har behov for å ytre seg, men vi salderer ikke med sikkerheten på disse parsellene, sier Vegvesenets Vestfold-sjef Tore Kaurin til NTB.

Det er Statens vegvesen som var byggherre for strekningen, mens Skanska var utførende entreprenør.

Kaurin sier det vil bli en gransking av hvordan raset kunne skje, men at førsteprioritet er å få ryddet og sikret veien.

Åpnes tidligst mot slutten av uken

Søndag jobbet mannskap fra Veivesenet med å borre og bolte på rasstedet for å klargjøre for sprenging av en større løs blokk i tilknytning til raset. Blokken er så stor at den må sprenges ned i flere omganger.

– Når den er nede, må vi sikre fjellsiden bak. Hvor lang tid det vil ta, er avhengig av hvor mange sikringer vi må gjøre, sier Kaurin.

Veivesenet vil også vurdere om det må sikres ytterligere bortover skjæringen på strekningen på rundt 200 meter. Veivesenet vil jobbe døgnkontinuerlige skift på stedet de neste dagene.

Kaurin sier det er for tidlig å si når veien kan åpnes igjen, men det vil tidligst bli mot slutten av neste uke. I første omgang vil bare det nordlige feltet åpnes. Det er omkjøring via Larvik, men det er også mulig å ta av ved Holmestrand og kjøre videre på indre vei, riksvei 32, til Skien og Porsgrunn.

– Vi anbefaler alle som ikke har noe i Larvik å gjøre, om å bruke fylkesvei 32 for å avlaste Larvik sentrum, sier Kaurin.

Han sier Veivesenet har ekstra beredskap på salting, strøing, brøyting og annet vedlikehold på riksvei 32 i perioden strekningen på E18 er stengt.