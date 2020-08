Marit Bjerkås innstilt som ny leder i Trøndelag Ap

Valgkomiteen i Trøndelag Ap innstiller varaordfører i Rennebu Ap etter en turbulent uke.

Marit Bjerkås (midten) er innstilt som ny leder i Trøndelag Ap. Hun har bakgrunn som varaordfører for Rennebu Ap og sitter også i fylkesstyret i Trøndelag. Vegard Eggen, Adresseavisen

28. aug. 2020 18:28 Sist oppdatert nå nettopp

At Marit Bjerkås blir innstilt som ny leder, bekreftet leder i valgkomiteen, Arild Grande, fredag ettermiddag.

Bjerkås har bakgrunn som varaordfører for Rennebu Ap, og sitter også i fylkesstyret i Trøndelag.

«Jeg har i ettermiddag takket ja til forespørselen fra valgkomiteen om å bli leder i Trøndelag Ap», skriver Bjerkås på sin Facebook-side.

«Alle skjønner at det vil kreve et stort arbeid fremover, og i den forbindelse har jeg et løfte å komme med – jeg skal ta seksuell trakassering på alvor, og jeg skal ta de historiene vi har hørt de siste dagene, på alvor», skriver hun videre.

Hun sier hun vil rydde opp i ukulturen i partiet.

«Arbeiderpartiet skal være et sted hvor det er trygt å drive politikk, og hvor vi løfter de store politiske sakene», skriver hun og fortsetter:

«Nå er det opp til årsmøtet å ta det endelige valget om ny leder og nytt styre, jeg har sagt ja til å bidra.»

Les også Metoo er ankommet Trøndelag

Giske vil ikke stille til gjenvalg i Stortinget

For fire dager siden så valgkomiteens innstilling helt annerledes ut. Da ønsket de at Trond Giske skulle overta ledervervet. Det skapte rabalder.

Torsdag kveld kom beskjeden om at den opprinnelige innstillingen ikke lenger var gjeldende.

Da hadde AUF trukket støtten til Giske, etter at flere unge kvinner fortalte historier om en ukultur i Trondheim og Trøndelag Ap. Partikontoret sentralt hadde også mottatt et nytt varsel mot den tidligere nestlederen. Dermed var det ikke enstemmighet, og valgkomiteen måtte lage en ny styreinnstilling.

Trond Giske skriver på Facebook at han ikke kommer til å stille opp i et benkeforslag på det kommende årsmøtet lørdag. Han vil heller ikke ta gjenvalg til Stortinget.

Grande: – Så tidlig for oss at vi skulle finne en kvinnelig leder

I valgkomiteens opprinnelige innstilling var Bjerkås foreslått som organisatorisk nestleder. Nå blir i stedet Amund Hellesø fra Nærøysund innstilt som organisatorisk nestleder, og stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen fra Trondheim innstilt som politisk nestleder. Hansen var ikke med i den første innstillingen valgkomiteen la frem sist mandag, skriver Adresseavisen.

Fredag formiddag hadde Grande varslet at de etter all sannsynlighet ville innstille en kvinne til ledervervet.

– Vi så tidlig for oss at vi skulle finne en kvinnelig leder. Deretter var det snakk om å legge en kabal, sa han til Adresseavisen.

Det ble i løpet av dagen spekulert i om Aps helsepolitiske talsperson på Stortinget, Ingvild Kjerkol, ville bli innstilt. Det skjedde altså ikke.

Grande understreker at Trøndelag Ap med dette får et styre der ledertrioen har én fra gamle Sør-Trøndelag, én fra Nord-Trøndelag og én fra Trondheim.

– Det handler om å smelte litt ulike partikulturer sammen og få folk til å jobbe på sammen lag, sier han ifølge NTB.

Fornøyd AUF

- Med Marit som leder er AUF sikre på at vi får en leder som rydder opp år med ukultur, og setter en endelig stopper for den giftige kulturen med seksuell trakassering, sier leder i AUF Trøndelag, Håkon Einarsve sier til Adresseavisen.

– Uken har vært brutal for mange

Overfor Adresseavisen uttrykte valgkomiteleder Grande at det har vært tøffe dager etter valgkomiteens opprinnelige innstilling der Giske var foreslått som leder.

– Det var ikke overraskende at det ble debatt. Det var vi forberedt på, men den siste uken har vært brutal for mange, og særlig for alle som har stått frem med sin historie. Nå er vi opptatt av å beskytte og ta vare på dem. Og det samme med kandidatene som står midt oppe i det. Utover det vil jeg ikke karakterisere debatten, sa han i forkant av møtet fredag.

Valgkomiteens innstilling vil nå bli forelagt årsmøtet i Trøndelag Ap lørdag. Her tas det endelige valget.