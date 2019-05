Saken oppdateres.

Onsdag avslørte Aftenposten at Utlendingsdirektoratet (UDI) mener justisminister Jøran Kallmyrs (Frp) au pair har jobbet ulovlig hos familien i Drøbak. Som følge av det angivelige bruddet på utlendingsloven har hun ikke lenger lovlig opphold i landet. 9. mai fikk hun én dag på å forlate landet og oppholder seg nå i utlandet.

I etterkant har au pair-byrået som fungerte som mellomlegg mellom justisminister Jøran Kallmyr og au pairen, har vist til lange køer hos politiet som en grunn til at det tok så lang tid og håper på en regelendring.

– Det er ofte kø hos politiet, men det bør ikke være sånn at au pairen skal være avhengig av politiets kapasitet, sa Natalia Ravn-Christensen i au pair-byrået Energy Au Pair.

UDI-direktør Frode Forfang sier nå at han har forståelse for dette.

«Bookingtid hos politiet skaper utfordringer i flere typer utlendingssaker», skriver UDI-direktør Frode Forfang blant annet på sin egen blogg.

«Her bør det sees nærmere både på regelverket og på de praktiske ordningene i tilknytning til dette», skriver Forfang.

UDI-direktøren: Forstår at man kan bli forvirret av regelverket

Han vedgår også at regelverket kan være vanskelig å forstå. Justisminister Kallmyr har vist til at han trodde at au pairen kunne være gjest hos familien i påvente av en fullstendig søknad hos politiet.

Au pairen kom til Kallmyrs familie fra en annen vertsfamilie. En au pair som ønsker å bytte familie, kan gjøre det, men må vente til de på ny har søkt om oppholdstillatelse.

Au pairen flyttet inn til familien Kallmyr 22. august i år, men søknaden om oppholdstillatelse ble ikke fullført før 12. oktober.

Forfang viser til at samarbeidspartnere har gitt informasjon som avviker fra det som fremkommer på nettsidene til UDI.

«Jeg kan forstå at de som skal forholde seg til regelverket i så fall blir forvirret og kan tro at alt er i orden», skriver UDI-direktøren.

Olav Olsen

Kallmyr har vedgått at han kan ha forstått regelverket feil, men fremholder at hun har vært gjest siden august i fjor og ikke jobbet for familien, stikk i strid med UDIs oppfattelse.

Statsminister Erna Solberg (H) rykket ut rett etter saken ble kjent, og sa at hun fortsatt har tillit til sin justisminister.