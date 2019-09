Aps topp 10

Ap er fortsatt landets største i Kommune-Norge. Men Jonas Gahr Støres parti gikk sterkt tilbake og fikk bare en oppslutning på 24,8 prosent på landsbasis.

Ap har nå rent flertall i bare 16 av landets kommuner. Tidligere var Ap langt mer dominerende mange steder og fikk så sent som ved forrige kommunevalg over 50 prosent av stemmene i 28 av landets kommuner.

Her er kommunene der Ap gjorde det best ved årets kommunevalg. Alle kan karakteriseres som distriktskommuner:

Høyres topp ti

Høyre har rent flertall i kun to kommuner. Begge ligger i Nord-Norge og troner øverst på Høyres topp-ti-liste. En av dem er Ibestad, der eldrebølgen allerede rammer kommunen tungt.

Asker og Bærum er fortsatt Høyre-bastioner. Siden forrige kommunevalg er Asker slått sammen med to nabokommuner, men Høyre får likevel over 43 prosent av stemmene.

Sps topp ti

Over halvparten av innbyggerne i 26 kommuner har stemt Sp i år. Der har Sp altså rent flertall og kan trolig innta ordførerkontoret uten å måtte samarbeide med andre. Tre av dem, Beiarn, Grane og Andøy ligger i Nord-Norge, der Sp opplever spesielt sterk fremgang. Alle Sps «topp-ti-kommuner» er typiske distriktskommuner.

Frps topp ti

Sp har hatt ordføreren i Os kommune, som nå er slås sammen med nabokommunen Fusa og heter Bjørnarfjorden kommune. Den ruler på Frps toppliste, som ellers består av flere kystkommuner ikke minst på Vestlandet. Partiet har ikke rent flertall i noen kommuner.

MDGs topp ti

Miljøpartiet de grønnes beste kommuner er alle bykommuner eller kommuner i tettbygde strøk av landet. Oslo er nummer to på listen. Partiet har ikke så mye som en fjerdedel av stemmene i noen kommune. Partiets aller sterkeste kommune ligger i Nord-Norge.

SVs topp ti

Halvparten av SVs ti beste kommuner ligger i Nord-Norge. Øverst på listen troner Nordkapp. Blant de ti er de to kommunene der SV også har størst fremgang: Berlevåg og Nordkapp. Begge steder øker SV oppslutningen med over 20 prosentpoeng.

KrFs topp ti

Syv av de ti beste KrF-kommunene ligger ikke overraskende på Sørlandet. Førti prosent av velgerne i Vegårshei har i år stemt KrF.

Størst fremgang har partiet på Skjervøy i Nord-Norge. Her har Ørjan Albrigtsen vært ordfører for KrF siden 2017, da han meldte overgang til KrF etter først å ha blitt valgt inn fra Kystpartiet. Han har toppet KrFs liste ved årets valg.

Venstres topp ti

Venstre-ordfører Alfred Bjørlos kommune troner fortsatt på Venstre-toppen etter at kommune byttet navn fra Eid til Stad. Eid slås sammen med Selje fra nyttår og utgjør den nye Stad kommune. Her fikk partiet drøyt 36 prosent av stemmene. I Trine Skei Grandes parti er det nå bare fire kommuner som har en oppslutning på over 20 prosent.

Rødts topp ti

Alstadhaug kommune, der Sandnessjøen er kommunesenter, ble Rødts beste. I valgkampen har kommunene vært mye i nyhetene i forbindelse med nedleggelsen av sykepleierutdanningen i Sandnessjøen. Rødt og Sp, to partier som har protestert mye på nedleggelsen, ble valgets seierherrer. Rødt gjør ellers et godt valg i flere tradisjonelle industrikommuner.

Folkebevegelsen Nei til mer bompengers topp ti

Selv om det har vært mye oppmerksomhet omkring FNBs valg i Bergen, gikk det enda bedre i nye Alver kommune. De tre Hordalands-kommunene Lindås, Radøy og Meland blir til Alver fra årsskifte. FNBs ti-på-topp-liste består utelukkende av kommuner i sentrale strøk der bompenger naturlig nok har vært et hett tema.