Fredag varslet Fremskrittspartiets leder Siv Jensen at partiet vil fortsette å bruke begrepet «snikislamisering», til tross for at dette har ført til sterke reaksjoner i Venstre og KrF, som Frp sitter i regjering sammen med.

Men hva mener Fremskrittspartiet at egentlig ligger i dette omstridte begrepet? Aftenposten har utfordret Frp til å konkretisere fenomenet.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim definerer snikislamisering som at «samfunnet tar små skritt i retning av å tilpasse seg særkrav fra en liten del av den muslimske befolkningen».

– Muslimer flest er ikke problemet. Problemet er politikere og aktivister på venstresiden som heier kvinneundertrykkende skikker frem som viktige verdier, sier han.

Her er Frp-politikerens liste over det han mener er de mest alvorlige eksemplene på snikislamisering:

1. Støres håndtering av karikaturbråket

– Da Jonas Gahr Støre under karikaturstriden i 2005 sørget for å beklage karikaturtegningene, var det et stort skritt i retning av å tilpasse seg muslimske særkrav, sier Helgheim.

Ap viser til at denne episoden er kommentert av Støre en rekke ganger tidligere. For to år siden kommenterte han episoden slik til VG:

– Dette var en tilspisset situasjon som satte norske liv i Norge og utlandet i fare. Jeg var utenriksminister og hadde ansvaret for å håndtere den. Og jeg mener at jeg har deltatt i debatten om det etterpå. Det var en vanskelig situasjon, og vi kan lære av håndteringen.

2. Skjulte ører i NRK-innslag

Helgheim viser også til et eksempel hvor han mener NRK opptrer problematisk.

– Når NRK lager en ren kampanjefilm med Zeliha Acar for at muslimske kvinner skal slippe å vise ørene på passfoto, forkledd som et nyhetsinnslag, så er det problematisk. I filmen fremstår Zeliha som en tilfeldig muslimsk kvinne som ble såret av kravet om å vise ørene. NRK slipper ingen andre stemmer til og opplyser ikke om at hun slett ikke er en tilfeldig muslimsk kvinne. Hun er styremedlem i Islamsk Råd Norge, en muslimsk organisasjon som er kjent for å være svært konservativ. Her er ikke muslimer flest problemet, NRK er problemet, mener han.

NRK svarer slik:

– Dette er selvsagt ingen kampanjefilm, men en nyhetssak formidlet med levende bilder hvor myndighetenes syn og Zeliha Acars syn kommer frem. I den første versjonen ble det ikke opplyst om at Acar er medlem av Islamsk Råd. Det burde vi ha opplyst om. En ny versjon av videoen ble laget hvor denne informasjonen er tatt inn, sier fagredaktør Marius Tetlie.

Zeliha Acar presiserer overfor Aftenposten at den korte NRK-videoen ikke var i regi av Islamsk Råd Norge, men noe hun deltok i som privatperson. Hun ønsker ikke å kommentere debatten om snikislamisering.

3. Håndhilsenekt

Engen-Helgheim trekker også frem episoden hvor samme Zeliha Acar nektet å håndhilse på kronprins Haakon i den terrorrammede moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum.

– Zeliha representerer ikke muslimer flest, noe som ble veldig synlig da moskeen der håndhilsenekten skjedde, beklaget hendelsen. Problemet var heller ikke her muslimer flest, men politikere og aktivister som i etterkant heiet håndhilsenekten frem som en viktig verdi, mener han.

Han trekker frem likestillings- og diskrimineringsminister Hanne Bjurstrøm (tidligere arbeidsminister for Ap), som til Vårt Land har uttalt at det finnes andre måter å vise respekt på enn håndhilsing. Uttalelsen kom i forbindelse med at en muslimsk lærer ikke fikk fortsette i jobben fordi han nektet å håndhilse på kvinner.

– Jeg synes det er veldig betegnende at hun som skal jobbe imot diskriminering, forsvarer skikker som er basert på et utdatert og diskriminerende kvinnesyn, sier Engen-Helgheim, og trekker frem avisinnlegg i Vårt Land og Morgenbladet.

4. Kjønnsdelt undervisning

– Da en skole i Tromsø i 2010 ga etter for kjønnsdelt svømmeundervisning på bakgrunn av én enkelt muslim, var det et lite steg i retning av å tilpasse seg muslimske særkrav. Dette er snikislamisering, og når slikt skjer, stigmatiseres alle muslimer, sier Engen-Helgheim.

Fylkesmannen i Troms stemplet kort tid etter kjønnsdelingen som brudd på opplæringslovens paragraf 8–2, som bare unntaksvis tillater en slik deling.

Engen-Helgheim mener «mange skoler innførte dette og opplyste muslimske krav som årsak».

Førsteamanuensis Anne Thorild Klomsten ved NTNU har i mange år forsket på kjønnsdelt undervisning. I 2016 fant forskerne at 21 prosent av norske skoler hadde tilfeller hvor gutter og jenter ble undervist hver for seg. I hovedsak gjaldt dette ballspill og svømming. Den viktigste begrunnelsen skolene oppga, var at jentenes deltagelse øker når guttene ikke er med.

I forskningsartikkelen står det ingenting om at lærere har oppgitt religion, livssyn eller tro som begrunnelse for kjønnsdelingen.

5. Elever mobbes for skinke

– På flere skoler har det vært et problem at elever som spiser skinke og leverpostei, blir mobbet av muslimske elever. Dersom skolen ikke slår hardt ned på dette, bidrar de til snikislamisering. Om norske elever føler skam eller blir mobbet for å spise svin, er det snikislamisering, sier Engen-Helgheim.

– Hvor stammer opplysningen om spisemobbing fra?

– Jeg har fått flere henvendelser om slike episoder som er blitt både godt og dårlig håndtert av skolen, svarer han.

Det eneste offentlig omtalte eksempelet Aftenposten har funnet, er basert på et brev rektor ved Linderud skole i Oslo sendte ut for omtrent syv år siden. I brevet ble foreldrene informert om at det islamske begrepet «haram» (som betyr forbudt og moralsk forkastelig, ifølge Store norske leksikon) det siste året hadde blitt brukt som en sårende bemerkning mellom elevene.

Rektoren forklarte til Dagbladet i 2015 at de gjorde noen tiltak og ikke har hatt problemer med dette senere.

6. Elever fikk halalmat

– Det finnes også skoler som utelukkende serverer halal-mat til elevene, for eksempel Brandengen i Drammen. Man endrer praksis på bakgrunn av særkrav fra muslimer, og det mener jeg er snikislamisering, sier Engen-Helgheim.

Eksempelet fra Brandengen skole trekkes frem i flere innvandringskritiske blogger og nettfora. Rektor Gro Tveten ved skolen sier til Aftenposten at de alltid innhenter informasjon fra foresatte om religiøse og helsemessige hensyn for undervisningen i faget Mat og helse.

– De fyller ut et skjema som blir utgangspunktet for meny og innkjøp. I 2016 var det noen elever, som ikke hadde reservert seg mot noen ting, som fikk servert halalmat. Denne praksisen har vi senere endret. Nå er det bare de som eksplisitt ber om halalmat, som får det, sier Tveten. Hun presiserer at ingen som hadde reservert seg mot å få halalmat, hadde fått dette servert.

7. Halalmat i fengsel

Engen-Helgheim mener også at Abid Rajas (V) forslag fra 2008 om å servere halalmat til alle innsatte i norske fengsler er snikislamisering.

– Igjen var det ikke den jevne muslim som var problemet. Den jevne muslim sitter ikke i fengsel. Igjen er det politikere som fremmer slike krav, som er problemet.

8. Rentefrie lån og jobbnekt

Religionsforsker Torkel Brekke har tatt til orde for rentefrie lån til muslimer som sliter med å skaffe seg egen bolig fordi de mener at religionen forbyr dem å betale renter.

Brekke mener slike lån ville spart samfunnet for store summer i bostøtte, ifølge Klassekampen. Snikislamisering, mener Engen-Helgheim.

– Dersom noen blir avhengige av bostøtte fordi de av religiøse årsaker ikke har tatt lån, så må vi kunne trekke den tilbake, svarte han.

Engen-Helgheim mener også at enkelte muslimer heller velger å motta stønad enn å jobbe.

– Over lengre tid har det vært et problem at konservative muslimer ikke har tatt arbeid av religiøse grunner og heller går på sosial- eller annen type stønad. Å tillate dette er snikislamisering, men heldigvis er det ikke mange som vil tillate det, sier han.

– Hvilken dokumentasjon har du på at muslimer ikke tar arbeid av religiøse grunner?

– Det har jeg fått opplyst av kilder i Nav, svarer han.

Aftenposten har spurt om Nav deler denne oppfatningen:

«Hovedregelen er at den som søker arbeid, ikke kan velge å bare ta spesielle typer arbeid, men må ta det arbeidet som finnes, og som vedkommende er kvalifisert for. Det må gjøres en konkret individuell vurdering av om det foreligger forhold, for eksempel knyttet til helse, barn eller religiøse forhold, som det kan tas hensyn til.»