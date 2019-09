– Skei Grande har sagt det som skal sies, sier hennes statssekretær Jan-Christian Kolstø. Kulturminister Skei Grande er på Island i møte med de nordiske likestillingsministrene.

I øyeblikket er det steile fronter mellom Jensen og Skei Grande, begge med et dårlig valgresultat og misfornøyde partifeller rundt seg:

Bakgrunnen er Frp-lederen Siv Jensens uttalelse om «snikislamisering» og nestleder Sylvi Listhaugs utspill om at Norge ikke skal ta imot båtflyktninger. Før helgen sa Venstres parlamentariske nestleder Abid Raja til NRK at Frp sprer «brun propaganda», og til Frps krav om beklagelse svarte Skei Grande at «vi har ingen ting å beklage».

– Det er helt greit å gi klar beskjed, slik både statsministeren og jeg har gjort, når retorikken går for langt og ikke er i tråd med regjeringens politikk, sa Venstre-lederen.

Solberg: Må unngå å klistre merkelapper på hverandre

Lørdag publiserte statsminister Erna Solberg en nøye formulert og balansert uttalelse som ga henholdsvis Frp og Venstre en politisk dask på lanken:

– Jeg er uenig i uttalelsene Frp kom med i valgkampen. Det er likevel feil å hevde at dette er brun propaganda. Frp ikke er et brunt parti som nører opp under rasisme. Jeg er tilhenger av en saklig politisk debatt hvor vi unngår å klistre merkelapper og karakteristikker på hverandre.

Samtidig ga statsministeren beskjed til Skei Grande og Jensen om å roe seg ned og avslutte krangelen i full offentlighet. Det forteller en kilde i regjeringsapparatet til Aftenposten.

– Vi kommenterer aldri den interne dialogen og vår interne kommunikasjon, sier statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor.

Fakta: Aftenposten og anonyme kilder Aftenpostens hovedregel er at vi skal identifisere kilden til opplysninger som gjengis, og vi skal ha flere uavhengige kilder som grunnlag for alt journalistisk arbeid. Det er likevel en viktig journalistisk arbeidsmetode å bruke kilder som av ulike årsaker ikke kan eller vil være åpne. Unntak fra hovedregelen pålegger oss et særlig stort ansvar. Vi må da sjekke følgende: Kjenner vi kildens identitet?

Er anonymitet eneste mulige måte å få frem opplysningen på?

Er opplysningen av stor offentlig interesse?

Kan opplysningene etterprøves av en eller flere uavhengige kilder?

Vi må bestrebe oss på å gi informasjon om kildens plassering i et sakskompleks, uten å avsløre kilden. Aftenposten beskytter sine kilder. Har du spørsmål om Aftenpostens bruk av anonyme kilder? Send spørsmål til nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen. Har du tips? Send nyhetstips til 2286@aftenposten.no eller bruk vår krypterte varslersentral.

Men statsministeren talte uansett til døve ører. For søndag kveld gikk hun i TV-kanalene og sa at Skei Grande må rydde opp. Denne gang er Frp-veteran Carl I. Hagen er helt på linje med Siv Jensen:

– Jeg synes det er trist at man bruker så sterke negative karakteristikker om en samarbeidspartner i regjering. Jeg reagerer sterkt på at Trine Skei Grande ikke gjør det klart at hun ikke ville brukt de uttrykkene og valgt den typen ord. Med andre ord vise at hun er uenig, uten å ta helt avstand fra Raja, sier Hagen.

Hagen: På plass med en reprimande til Raja

Han mener det er «på plass med en klargjøring og en viss reprimande.»

– Det forventer jeg at hun gjør etter at Siv Jensen helt berettiget har anmodet henne om å rydde opp, sier han.

– Svaret fra Skei Grande er at hun ikke har noe å legge til?

– Da ser jeg frem til den samtalen mellom de fire partilederne om hva de skal gjøre i den situasjonen at det er blitt brann i huset, regjeringshuset.

– Med andre ord: Dette er alvorlig?

– Ja, det har noe med samarbeidsklimaet å gjøre. Vi har mer enn nok utfordringer etter valget. Jeg vil tippe at det blir ganske mange runder også når vi får statsbudsjettet, hvor det vil være ting vi overhodet ikke liker, Venstre ikke liker, KrF ikke liker og Høyre ikke liker.

– Spørsmålet nå er hva vi må gjøre av endringer for å ha noe håp om å vinne valget i 2021, sier Hagen.

Fortsatt taus Elvestuen

Heller ikke Venstres nestleder, klimaminister Ola Elvestuen, vil svare på spørsmål om den bestemte striden.

Elvestuen har vært taus både om lederdebatten i Venstre og om han støtter Skei Grande som fortsatt Venstre-leder.

Mandag formiddag møtte Aftenposten Elvestuen da han åpnet Kulturminnekonferansen i Oslo, men han avviste å svare på spørsmål.