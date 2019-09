Bompengepartiet i Sandnes står fast ved eksklusjonen av Lind

Ifølge Stavanger Aftenblad varslet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i Sandnes fredag morgen hovedstyret om sin beslutning.

– Vi kommer nå til å henvende oss til styret i Stavanger med en skriftlig tilbakemelding der vi fastholder vårt vedtak om eksklusjon og kommer til å vise i skriftlig form hvorfor vi står fast ved dette, sier Ellen Karin Moen i Sandnes FNB.

Lind mottok 15. september et brev fra Sandnes FNB om at hun var ekskludert fra partiet fordi det lokale styret ikke hadde tillit til henne på grunn av ukollegial opptreden. Hovedstyret i FNB avgjorde onsdag denne uken å oppheve eksklusjonen. Avgjørelsen ble begrunnet med at de ikke har mottatt dokumentasjon eller grunnlaget for eksklusjonen av Lind, selv om dette er etterspurt gjentatte ganger.

Moen ønsker heller ikke overfor Aftenbladet å si noe mer om begrunnelsen utover det som sto i vedtaket om ekskludering.

– Jeg registrerer at Lind stiller seg uvitende til begrunnelsene. Da forstår jeg også hvorfor hovedstyret reagerer som det gjør. Men vi mente da, og mener nå, at dette er en personalsak, sier Ellen Karine Moen, som mener innholdet dermed er taushetsbelagt.