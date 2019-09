Direkte ca kl. 24: Partilederdebatt etter lokalvalget

Saken oppdateres.

– Det er ikke et resultat å være fornøyd med. Vi skulle gjerne vært høyere og har en stor jobb å gjøre, særlig i Nord-Norge, sier Jonas Gahr Støre om Aps resultat.

Han peker på at Ap har gjort det bra flere steder, men at et resultat på 25 prosent oppslutning er noe partiet må ta på alvor. Partilederen vil ikke si om han kunne fortsatt som leder dersom dette var resultatet i et stortingsvalg.

Støre peker på at høyresiden har gått tilbake i valget.

Solberg tror Høyre har tapt på klimasaken i byene

Statsminister Erna Solberg blir konfrontert med at Høyre har tapt velgere til Sp.

– Nå er det mange som er blitt også da, svarer hun.

Hun sier i likhet med Støre at partiet hennes er et helhetsparti, og at partiet må bli flinkere på å forklare politikken sin.

Sps leder, Trygve Slagsvold Vedum, trekker frem at det har vært uro rundt beredskapen i landet.

– Vi har ulike syn: Vi tror på nærhetet, og regjeringen har trodd på sentralisering. Det har velgerne tatt stilling til.

Solberg kontrer med at hun tror partiet har tapt flere velgere i byer enn i periferien.

– Vi har tapt en del velgere i byene, fordi vi har fått konkurranse på klimapolitikk, som andre kanskje har vært flinkere til å fremme enn det vi har, sier hun.

Jensen er tålelig fornøyd med valget

Frps leder Siv Jensen sier hun hadde håpet at resultatet samlet sett ville bli bedre, men at hun er fornøyd med at partiet har hentet seg opp fra dårlige meningsmålinger tidligere i år.

– Jeg mener vi har gjort en ganske god valgkamp, og jeg tror det handlet om at vi viste at vi ville ha resultater på bompenger.

Jensen sier hun nå vil se på hva hun kan gjøre bedre frem mot neste valg.

Grande mener hun er riktig leder for partiet fremover

SVs Audun Lysbakken sier han tror SVs fremgang har å gjøre med en uro rundt spørsmål som klima, sentralisering og ulikhet.

– Jeg tror rett og slett at mange leter etter tydelig svar rundt disse tingene som de er urolige for. Det har blant annet gjort at vi er en av vinnerne i dette lokalvalget.

Venstres leder Trine Skei Grande avviser at Venstres har tatt skade av å samarbeide med de andre regjeringspartiene. Hun forsvarer samarbeidet, også med Frp.

– Vikan ikke ha et politisk system der det ikke lønner seg å ta ansvar og prøve å finne løsninger, sier hun.

Grande tror at Venstre ikke har vært gode nok til å løfte frem liberale verdier. Hun svarer ja på spørsmål om hun er riktig leder for partiet fremover.