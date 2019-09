Tajik: – Hvis dette blir resultatet, er det ikke et resultat Ap er fornøyd med

Det ligger det an til fire nye år med rødgrønt styre i hovedstaden. Men Ap faller som en stein og ser ut til å miste hver tredje velger.

– Vi håper at det skal krabbe oppover når det kommer flere resultater, sier leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen.

Under 20 prosent på prognosene er langt under Aps bunnotering i Oslo fra 2003, på 25,2.

– MDG har signalisert at de ønsker seg flere byråder, inkludert finansbyråden?

– Nå skal vi først gjøre ferdig valget, så skal vi forhandle om politikk og posisjoner, men dette er en tillitserklæring til den linjen byrådet har ført, sier Jacobsen.

– Klar støtte til det rødgrønne prosjektet i Oslo

– Dette er en klar støtte til det prosjektet vi har kjørt i fire år. Raymond Johansen som byrådsleder har vært klar på at vi skulle bygge et lag, sier finansbyråd Robert Steen (Ap).

Han minner om spådommene fra fire år tilbake om at MDG og Ap ikke kunne samarbeide.

– De rødgrønne velgerne har satt pris på at vi har klart å bygge et lag av tre ulike partier, sier han.

– Men MDG har signalisert at de gjerne kan tenke seg finansbyrådposten, frykter du at du snart ikke har jobb?

– Nei, det er jeg ikke opptatt av, jeg er opptatt av at byrådet får fortsette.

– Hva har Ap gjort feil?

– Jeg er ikke så sikker på at vi har gjort noe feil. Dette valget viser at vi står overfor nye utfordringer på den politiske arena, nemlig klima. Her har MDG en naturlig drive. Vi som har en historisk arv å ta med oss, må nå være mer frempå og ta landet igjennom en rettferdig omstilling. Der sitter Ap, med sitt forhold til fagbevegelsen og lønnsmottagere, i en nøkkelrolle for å klare omstillingen, sier han.

– Valgkampen har vært dominert av regjeringens bompengekrise

Også nasjonalt ser Ap ut til å gjøre et historisk dårlig valg.

– Det er gledelig at alle regjeringspartiene har gått markert tilbake. Det er et veldig tydelig signal om at folk ikke ønsker mer høyrepolitikk, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til Aftenposten.

– Er du fornøyd med resultatet?

– Hvis dette blir resultatet, er det ikke et resultat Ap er fornøyd med. Men vi merker oss at regjeringspartiene går markert tilbake.

På spørsmål om hvorfor Ap ser ut til å gjøre et så dårlig valg, svarer Tajik at det er for tidlig å trekke klare konklusjoner.

– Denne valgkampen har vært dominert av regjeringens bompengekrise, og den har vært dominert av en-saks-partier. Og Ap representerer helhet, trygghet og ansvarlighet, og det ønsker vi å gjøre trendy igjen, sier Tajik.

– Vil dette valgresultatet få konsekvenser innad i partiet?

– Jeg opplever at ledelsen og organisasjonen er samlet om den strategien vi har valgt, svarer Tajik.

Hun legger til at Ap under valgkampen har hatt målinger som er lavere enn dette.

– Det viser at organisasjonen har klart å løfte seg gjennom valgkampen.

Olav Olsen

Fellesforbundet: Langt under det vi hadde forventet

Fellesforbundets leder Jørn Eggum, sier at hvis valgresultatet blir som prognosen, så er det «et valgresultat som er langt under det vi hadde forventet å havne på».

– Samtidig er det et resultat som viser at det er flere partier som kjemper om stemmer i år enn før, og det gledelige når Ap ikke får et så godt resultat, er at det i hvert fall ikke er en høyrevind som blåser over landet.