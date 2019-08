Klimaminister Ola Elvestuen synes ikke statsministeren er radikal nok

– Målene vi allerede er enige om, er mer radikale enn det hun lover nå, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Søndag sa Erna Solberg til Aftenposten at Høyres lokalpolitikere skal bruke den makten velgerne gir dem på å presse frem mer miljøvennlige innkjøp i kommuner og fylker. Ikke minst skal de ha som mål at vi ikke skal ha busser som går på fossilt brensel i 2030.

Elvestuen kan ikke se at dette er et valgløfte om ny politikk. I 2015 vedtok et enstemmig storting at det ikke lenger skal kjøpes inn «fossilbusser» til bruk i lokaltrafikken etter 2025.

– Målene våre er allerede mer radikale enn det Høyre lover, sier han.

– Irettesetter du statsministeren din nå?

– Dette er en påpekning, jeg er opptatt av å få frem hele bildet.

Han minner statsministeren om at 2025-målet ikke bare er vedtatt i Stortinget, men også tatt med i regjeringserklæringen fra Granavolden. Den sittende firepartiregjeringen har denne erklæringen som grunnlag for alt sitt arbeid.

Siri Øverland Eriksen

Et forferdelig dårlig signal

Øhman Rolf / Borgersen Vibeke

SVs klimatalsmann Lars Haltbrekken er enda mindre imponert over statsministerens løfte enn det klimaministeren er.

– Det er ganske utrolig, begynner han, og fortsetter:

– Når statsministeren går ut med et klimaløfte, så sier hun at vi skal gjøre mindre enn det vi allerede er enige om. Det sender et forferdelig dårlig signal.

Han bekrefter at stortingsvedtaket fra 2015 har visse forbehold, om hva som vil være teknologisk mulig. Men han mener at teknologien går så raskt at ambisjonene kan økes.

Urealistisk med utslippsfrie busser

Erling Sæther er en av de i landet som kjenner bussnæringen best, etter mange år i bransjen og en periode som sjef i NHO Logistikk og Transport. Nå jobber han som rådgiver i konsulentselskapet Flowchange.

Han liker at politikerne setter det han kaller hårete mål, men advarer om at det er langt frem. Dessuten er bussene bare en liten del av problemet.

– Bussene står for rundt 10 prosent av utslippene. Det er varetransporten som virkelig er verstingen her, sier han.

Når det gjelder busstrafikken i byene, tror han det er realistisk at den blir utslippsfri raskt, enten det er ved hjelp av batteridrift eller hydrogen. Langt vanskeligere blir det for langdistansebussene.

– Skal de kjøre 10–15 mil må de ha 4–5 tonn med batterier, da blir de for tunge om de skal være fulle av batterier også, sier han.

Sæther regner med at det vil ta ti år før man har god nok batterikapasitet til slike busser. Om politikerne bruker sin innkjøpsmakt til å presse frem mindre forurensende busser, kan selvsagt den teknologien også hjelpe varetransporten.

Sæther har tro på at også langdistansebussene kan bli såkalt klimanøytrale. Dersom de kan gå på bigass fra gjødsel og matavfall, eller biodiesel fra trevirke, kan de frigjøres helt fra fossil energi.

– Det blir ikke utgiftsfritt, men vil bli regnet som klimanøytralt, sier han.