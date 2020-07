Hareide om jernbanereform-krangel: De rødgrønne vil sende en gigantisk milliardregning til fellesskapet

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) advarer opposisjonen mot stanse konkurranseutsettingen av jernbanen. – Det vil ramme eldreomsorg, skole og jernbane, sier han.

– Vi må tenke på hva som er best for samfunnet og ikke la ideologi gå foran, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Tore Meek

Det brygger opp til tøff debatt om konkurranseutsetting av norske jernbane foran stortingsvalget i 2021. I helgen var opposisjonspartiene Ap, SV, MDG og Rødt tydelige på at de vil stanse alle anbudskonkurranser på å kjøre tog i Norge.

Mest aktuelt er konkurransen om Trafikkpakke 4 som omfatter lokal- og regiontogtrafikken rundt Oslo. Pakken skulle etter planen tildeles høsten 2021.

Blant annet som følge av koronapandemien er konkurransen utsatt, og kontrakten skal nå tildeles tidlig i 2022. Oppstart av trafikk vil tidligst kunne skje i 2023.

– Jeg er overrasket over de rødgrønne velger å ta omkamp og reversere politikken på et område som har vist seg å være en så stor suksess. Det er ekstremt dyr politikk å stanse anbudene, sier Hareide.

Fakta Jernbanereformen * Regjeringens jernbanereform innebærer en omfattende konkurranseutsetting av norsk jernbane. * Regjeringen har anslått at staten vil spare anslagsvis 12 milliarder kroner de neste ti årene på konkurranseutsettingen av togstrekningene. * Fra 2017 ble Bane Nor delt opp i Jernbanedirektoratet og Bane Nor. Direktoratet har ansvaret for å planlegge, koordinere og kjøpe togtransport og utbyggingstjenester. Det statlige selskapet Bane Nor eier skinnegang, signalsystem og stasjoner, men drift og vedlikehold skal etter hvert konkurranseutsettes. * NSB, nå Vy, ble delt opp i flere selskaper. Norske Tog AS eier tog som leies ut til driftsselskapene, verkstedbedriften Mantena konkurrerer med andre selskaper om vedlikehold av tog, og Entur har ansvar for å selge billetter. * Britiske Go-Ahead vant anbudet om å drive Sørlandsbanen frem til 2027. Selskapet startet å kjøre det de kaller Sørtoget i desember. * Svenske SJ vant anbudet om Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen. De tok over driften mandag 8. juni. Avtalen varer ut 2030. * Vy vant før jul anbudet om Bergensbanen og Vossebanen. Kontrakten varer i inntil elleve år. * Jernbanedirektoratet melder 30. juni 2020 at konkurransen om drift av persontogtransport på Østlandet -Trafikkpakke 4 – utsettes til første kvartal neste år. Kontrakten tildeles dermed tidlig i 2022. * Togførere og konduktører beholder jobbene og skifter arbeidsgiver når nye selskaper tar over driften. Renhold og vedlikeholdsarbeid er ikke omfattet av denne ordningen. NTB Vis mer

– Kunne valgt hurtigtempo

Han sier at regjeringen «kunne ha kjørt ut anbudet i hurtigtempo slik at det uavhengig av valgresultatet ville vært umulig å snu etter valget i 2021.»

– Men vi må tenke på hva som er best for samfunnet og lytte til faglige råd. Vi utsetter anbudet fordi prosjektet er komplisert og vi har fått faglige råd om å gjøre det.

– Det gir mulighet for omkamp. Det er greit med politisk uenighet. Men det er ikke lurt at den type uenighet går ut over fellesskapets midler og det som er vårt alles felles beste. Noen slag bør man innse at man har tapt og gå videre. Jeg vil sterkt advare mot å snu på anbudet, sier han.

Erfaringene fra trafikkpakke 1, 2 og 3 er ifølge Hareide «svært gode» og har spart samfunnet for opp mot 12 milliarder kroner.

– Stopper alt som kan stoppes

Aps talsperson for samferdselspolitikk, Sverre Myrli, har flere ganger sagt tydelig fra om at bremsene skal settes på for anbud i togtrafikken.

– Det som kan stoppes, skal stoppes, mener Myrli.

Hareide svarer at Myrli «sender en gigantisk milliardregning til fellesskapet med denne politikken.»

Trafikkpakke 4 er den desidert største av togpakkene.

– Den vil gi mange milliarder i besparelse til samfunnet vårt. Penger vi kan bruke til å investere i jernbanen eller andre gode samfunnsreformer, sier Hareide og viser til en viktig lærdom i livet: Det er ikke alt som en kan gjøre som en bør gjøre.

– Folk i Norge må betale regningen

– Hva vil det koste samfunnet hvis de rødgrønne reverserer konkurranseutsettingen?

– Det innebærer å si nei til mange milliarder i satsing på jernbanen. Det er en ekstremt kostbar vei de rødgrønne velger å gå inn på. Det er en reverseringspolitikk av dyreste art som folk som folk i Norge må betale for.

– Hvor mange milliarder er det snakk om?

– Jeg vet ikke. Dette skal det konkurreres om. De tre første pakkene har ført til 12 milliarder kroner i innsparing. Denne pakken er desidert størst.

Direktørvekst og økende millionlønninger

Han sier at de utenlandske selskapene Go-Ahead og SJ som har vunnet anbudskonkurranser i Norge har «kommet med nye impulser som gjør det bedre å bruke jernbanen.»

– Dette kommer til å bli et valgkamptema. Hele tanken har vært å spare fellesskapets midler til å bruke på andre formål, og sørge for en mer brukerorientert og moderne jernbane, sier Hareide.

Regjeringen mener staten sparer milliardsummer på grunn av privatiseringen av togdriften. Men reformen har også gitt en jungel av nye selskaper med direktøreksplosjon og galopperende lederlønninger. I 2018 var det anslått at selve reformen ville koste én milliard kroner.

– Ser du ingen negative konsekvenser av å splitte opp jernbanen i ulike selskaper?

-Jeg tror ikke jernbanesektoren svekkes av at det er flere aktører til stede i en sunn konkurranse på like vilkår. Erfaringer fra andre sektorer viser at det er en fordel og ikke en ulempe med flere aktører.

– Målet med konkurransene er å gi de reisende et bedre togtilbud til en god pris for skattepengene. Jeg er også opptatt av at konkurranse fremmer nytenkning og innovasjon, svarer statsråden.