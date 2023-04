Fire tall som gir Listhaug hodebry

Det er priskrise, og velgerne flykter fra Ap og Sp. Hvorfor finner så få av dem veien til Frp?

Frp feiret 50-årsjubileum i helgen. Her taler Sylvi Listhaug med en piperøykende partistifter Anders Lange i bakgrunnen.

30.04.2023 15:12

Frp har i helgen feiret sine 50 første år. Det var en strålende fornøyd Sylvi Listhaug som søndag avsluttet festen og landsmøtet landsmøtetLandsmøtet er et politisk partis høyeste myndigheter. Her avgjøres sentrale saker om hva slags politikk partiet skal føre og hvem som skal lede det..

Nå har hun 4,5 måneder på å sikre et best mulig lokalvalg. Samtidig stiller mange i partiet spørsmål om hva planen er for tiden etter stortingsvalget i 2025. Vil Listhaug ta dem inn i regjering igjen, eller vil hun heller dyrke rollen som opposisjonsparti?