Støre: – Vi må forvente høye strømpriser også i 2023

Samtidig som statsminister Jonas Gahr Støre oppsummerer 2022, må han tåle svært svake meningsmålinger. – Vi har tro på at vi kan komme opp igjen, sier Støre.

Det har vært et krevende år for Støre og hans regjering.

20. des. 2022 10:57 Sist oppdatert nå nettopp

Like før pressekonferansen publiserte Vårt Land en ny meningsmåling. Den viste at kun 14,6 prosent av velgerne nå støtter Arbeiderpartiet. Senterpartiet har falt helt under sperregrensen på målingen.

– Det er målinger som ikke bringer glede. Men jeg har tro på den politikken vi fører og på at vi skal komme oss gjennom tiden vi er i, sa Støre mot slutten av innledningen. Han sa han hadde tro på at regjeringspartiene skal kunne klare å komme opp igjen på meningsmålingene og avviste at Arbeiderpartiet er i krise.

Han startet pressekonferansen med å si:

– Dette året har bare en dato, og det er 24. februar. Den dagen har påvirket alle andre dager i år.

Det var datoen da Vladimir Putins Russland invaderte Ukraina. Han pekte også tilbake til den samme pressekonferansen i fjor.

Da kom han med en alvorlig advarsel.

– Ikke for å skape en bekymringsfull jul, men likevel, sa Støre.

Det han advarte om, var «en sikkerhetspolitisk situasjon i Europa som ikke har vært mer alvorlig siden 1989».

Slik ble det, og de har i høyeste grad også preget året for statsminister Støre.

Like mye på strømstøtte som på skole

Strømprisene hadde skutt i været allerede for ett år siden. De er fortsatt høye. Det er også prisene på mat og drivstoff. Norges Bank har økt renten i flere omganger.

– Ledelse for meg handler om å gi folk trygghet. Det er ingenting jeg heller vil bidra med det. Men regjeringen kan ikke løfte Norge ut av verden, sa Støre tirsdag.

Støre sa at vi må vente at strømprisene fortsatt er høye i Norge neste år.

Han løftet frem strømstøtten og sa:

– Neste år bruker vi like mye på strømstøtte som vi bruker på å gi barn og unge grunnskole.

Støre sa at en familie i en enebolig med et normalt forbruk vil få over 30.000 kroner i strømstøtte.

Han løftet også frem at bedrifter nå får tilbud om fastpris på strøm.

Flere ukrainske flyktninger gir flere på sosialen og i matkø

Støre sa at det er viktig å føre en politikk som gjør at prisene og renten ikke øker mer enn nødvendig. Samtidig må ikke regjeringen stramme inn så mye at det fører til en unødvendig brems i økonomien.

Støre innrømmer at det er en vanskelig balansegang. Det har denne høsten vært flere saker om at mange står i matkø og 18 prosent økning i antallet som søker sosialhjelp.

– Det meste av denne økningen kan forklares med at Norge har mottatt mange ukrainske flyktninger, sa Støre.

Han roste samtidig kommuner, etater og ideelle organisasjoner for det de har gjort for å ta imot flyktningene.

Spinndoktor med hemmelig kundeliste

Støre ansatte nylig Kristoffer Thoner som statssekretær. Han kom fra konsulentselskapet McKinsey. Der hadde han hemmelige kundelister.

Arbeiderpartiet har de to siste periodene på Stortinget stemt for at det skal være forbudt i regjeringsapparatet.

Aftenposten spurte Støre om hvorfor han ansatte en statssekretær med hemmelig kundeliste.

Han sa at han mener Thoner er dyktig. Han viste også til at McKinsey har gått med på å offentliggjøre Thoners norske kunder. De jobber nå også med å få lov til å offentliggjøre de internasjonale kundene.

Han svarte ikke på hvorfor han valgte å gå imot Arbeiderpartiets vedtatte politikk.

Stuper på målingene

Oppslutningen om Arbeiderpartiet har det siste året sunket drastisk. I desember i fjor fikk de 23 prosent i snitt på de nasjonale målingene, viser en oversikt fra nettstedet Poll of polls. I desember i år har de støtte fra bare 18,3 prosent av velgerne.

For regjeringspartner Senterpartiet ser det ikke noe bedre ut. De har falt fra 10,9 prosent til 5,7 prosent hos velgerne.

I valget i fjor fikk Ap 26,3 prosent av stemmene, mens Sp fikk 13,5 prosent.