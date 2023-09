Dramatisk fall for Sp i flere kommuner: – Vi er ikke fornøyd

Senterpartiet går kraftig tilbake over nesten hele landet, og partileder Trygve Slagsvold Vedum lover å komme sterkere tilbake.

Trygve Slagsvold Vedum klarte ikke å skjule skuffelsen, men lovet å komme sterkere tilbake om to år. Vis mer

Publisert: 12.09.2023 00:55

Da 60 prosent av stemmene i Finnmark var telt opp, hadde Senterpartiet fått 5,4 prosent, det er en nedgang på 18,7 prosentpoeng. I Troms var nedgangen på 16,1 prosentpoeng til 8 prosent. I Nordland 14,2 prosentpoeng ned, til 11,1 prosent.

I hele Norge sank partiet til 8,7 prosent, ned 5,7 prosentpoeng. Da var 70,3 prosent av stemmene talt opp.

Det var tallene da partileder Trygve Slagsvold Vedum entret talerstolen på partiets valgvake. Bildene viste at det ble servert pølser og dansk øl fra grønne flasker.

– Dette har vært litt av en valgkamp, det har blåst skikkelig, begynte Vedum

Det ble servert pølser og dansk øl på Sps valgvake. Vis mer

For fire år siden doblet Senterpartiet oppslutningen i Nord-Norge. Nå går de kraftig tilbake i alle de tre fylkene.

For fire år siden så partilederen resultatet som et signal om at folk ønsket endring.

– Det er et tegn på at folk ønsker våre løsninger. Vi har vært tydelige på nærhet, mens regjeringen har tro på stordrift og sentralisering. Det gjelder ikke minst innenfor beredskap, som politi, forsvar og ambulanse. Der har det vært mye uro i nord. Vi har hatt tydelige svar, sa Vedum til Aftenposten den gang.

To år etter kom han selv inn i regjering og har jobbet for løsningene han snakket om den gang. I Finnmark sank oppslutningen fra 24,1 prosent til 5,4 prosent.

Fant et lyspunkt

Partileder og finansminister Vedum klarte ikke å skjule skuffelsen.

– Vi er ikke fornøyd med valget i dag. Vi har større ambisjoner, sa han.

Men han hadde noen trøstens ord til partikollegene som satt rundt bordene.

– Vi vet at dette er på linje med det vi før kalte våre beste valg, sa han.

Partilederen sa at partiet nå må mobilisere til stortingsvalget om to år.

– Til deg, Erna Solberg, og til deg Sylvi Listhaug: Vi er et lag full pågangsmot og kommer til å komme veldig sterkt tilbake i 2025, sa han.

– Da skal vi utvikle hele Norge, som vi er så glad i, fortsatte Vedum.

Dramatisk fall i Trøndelag

I Frøya synker Senterpartiet fra 19 til 3,9 prosent. Her er det Høyre som stikker av med seieren. Partiet får 41,5 prosent av stemmene, det er opp 28,8 prosentpoeng fra forrige kommunevalg.

Lakseoppdrett er kommunens viktigste næring.

I andre trønderske oppdrettskommuner er bildet det samme, om ikke like dramatisk. I Flatanger sunker Senterpartiet til 20,7 prosent, det er 14,3 prosentpoeng ned.

Steinkjer har i mange år vært en av partiets sterkeste kommuner. Mandag mistet det rollen som største parti. Partiet fikk 21,4 prosent, det er mer enn halvering fra fire år siden.

Arbeiderpartiet tar over som største parti, med 32,4 prosent, opp 6,3 prosentpoeng.

I nabokommunen Verdal er fallet enda større. Der fikk Senterpartiet 51,1 prosent av stemmene i 2019. Når 71,6 prosent av stemmen er talt opp, ser Senterpartiet ut til å få 17,8 prosent av stemmene.

Det tilsvarer et fall på over 33 prosentpoeng.