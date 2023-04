Matministeren ut mot nye kostholdsråd. Uaktuelt å kutte i norsk kjøttproduksjon.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) vil ikke løfte en finger for å kutte i norsk kjøttproduksjon – uansett hva kostholdsrådene sier.

Her er landbruks- og matminister Sandra Borch fotografert sammen med en kunstku som står i Landbruksdepartementets kontorfellesskap. Kua er dekorert av Johannes Skrede Østvik i 2006, som den gang gikk i 7. klasse ved Seljord skole.

25.04.2023 20:53 Oppdatert 25.04.2023 21:34

Hvor mye rødt kjøtt bør vi egentlig spise i løpet av en uke? I et utkast som nå er sendt på høring, gir en gruppe nordiske mateksperter et radikalt svar: under 350 gram. Og av hensyn til bærekraft: helst vesentlig mindre enn det.

De norske kostrådene skal oppdateres basert på det nordiske arbeidet. Det betyr at Helsedirektoratet kan komme til å gå inn for en nær halvering av nordmenns kjøttforbruk.