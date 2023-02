NRK: Frp jobbet for tobakksfri snus. Samtidig lånte kommunikasjonssjefen penger av tobakkslobbyister.

Frps tidligere kommunikasjonssjef Espen Teigen lånte penger fra to tobakkslobbyister mens partiet hans arbeidet for at tobakksfri snus skulle tillates, avslører NRK.

Espen Teigen har hatt en rekke roller i Frp. Her samme med Sylvi Listhaug i 2018. Han var da rådgiver for henne.

15.02.2023 16:39

Under Stortingets ordinære spørretime 2. mars 2022 kritiserte Fremskrittspartiets Bård Hoksrud Helsedirektoratets nylige avslag på en søknad fra snusleverandøren Swedish Match om å selge tobakksfri snus i Norge.

At man i Norge må putte tobakk i snusen for å gjøre den lovlig å selge, mente Hoksrud hørtes «molboaktig» ut.

Bekrefter å ha lånt penger

Kort tid forut for dette, i februar 2022, lånte Frps daværende kommunikasjonssjef, Espen Teigen, et pengebeløp fra kommunikasjonsdirektøren i Swedish Match, Nils Erlimo. Erlimo bekrefter ovenfor NRK at han lånte Teigen penger, men vil ikke fortelle hvor stort beløp det dreier seg om.

Teigen lånte videre penger av seniorrådgiver Lasse Lehre i PR-byrået Kruse Larsen, som har Swedish Match på sin åpne kundeliste. Larsen skriver på SMS til NRK at han totalt lånte Teigen 5500 kroner i perioden februar til september 2021. Pengene ble ifølge Lehre tilbakebetalt innen kort tid, og han ser ikke på lånene som problematiske.

Espen Teigen hadde i 2021 en ligningsinntekt på 954.000 kroner.

–Lånte penger av kompiser

Teigen sier at han ikke tror han hadde noe spesielt å gjøre med utspillene om tobakksfri snus, og at han uavhengig at det synes det er en merkelig sak. Ifølge Teigen var lånene ikke knyttet til hans rolle som kommunikasjonssjef, men en ren vennetjeneste.

–Ifølge denne logikken skal Frp ha blitt påvirket til å følge egen liberale snuspolitikk, på basis av at jeg lånte penger av noen kompiser, skriver Teigen på SMS til NRK.

– En ekstrem skam knyttet til min privatøkonomi

Avsløringen kommer to dager etter at Nettavisen og NRK skrev at Teigen lånte penger av folk han intervjuet mens han jobbet som journalist i avisen. Teigen forteller at han har hatt en fryktelig tøff økonomisk periode, og vært helt på felgen økonomisk.

– Det har vært en ekstrem skam for meg knyttet til min privatøkonomi, skriver Teigen til sin tidligere arbeidsgiver.

Sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, omtalte lånene som uakseptable bindinger. Teigen sa opp sin stilling frivillig 31. januar i år, før forholdene var kjent.