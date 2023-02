Regjeringen presenterer endringer i strømstøtten i dag

15.02.2023 11:25 Oppdatert 15.02.2023 14:14

Oppdatert: Etter at denne saken ble publisert, har Statsministerens kontor (SMK) kalt inn til pressekonferanse om strøm onsdag klokken 1830. Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland vil være til stede.

Regjeringen planlegger å presentere grep for å styrke strømstøtteordningen onsdag kveld.

Det får Aftenposten opplyst fra informert hold.

En av de viktigste endringene blir at støtten skal beregnes på grunnlag av spotprisen pr. time. I dag beregnes støtten på et gjennomsnitt av spotprisen hver måned.

Kan gi store utslag

Som Aftenposten har omtalt tidligere, kan den tekniske beregningen av strømstøtten gi store utslag for hvor mye du faktisk får utbetalt.

I måneder med stor variasjon i prisene har det ført til at støtten enkelte dager er betydelig lavere enn 90 prosent av prisen over 70 øre.

Dagens Næringsliv skrev 10. februar at regjeringen ville presentere grep om strømstøtten i løpet av de neste ukene.

NRK meldte i går om flere konklusjoner fra regjeringens arbeid med endringer i strømstøtten. Utover den allerede omtalte endringen i prisberegningen i strømstøtten, skrev NRK at:

Det blir ikke innført en makspris på strøm.

Regjeringen forslår heller ikke å endre innslagspunktene i støtteordningen. I dag gis det støtte når strømprisen går over 70 øre pr. kilowattime, 90 prosent i vintermånedene og 80 prosent resten av året. Moms kommer i tillegg.

Ordningen for bedriftene styrkes, slik at flere skal kunne få støtte. Men hovedgrepet med fastprisavtaler for å gi bedriftene mer forutsigbarhet, ligger fast.

En kilde med innsikt i regjeringens arbeid sier til Aftenposten at dette er riktig.

Støre: Regjeringen har politisk vilje



Jonas Gahr Støre talte tirsdag til Arbeiderpartiets landsstyre. Der kom han ikke med nye grep for å få ned strømprisen på kort sikt. Men han forsikret at regjeringen har politisk vilje til å gjøre noe med kraftsituasjonen og strømprisene. Men regjeringen må vite at endringene ikke får utilsiktede konsekvenser, understreket han.

– Det er politisk styring som kan sikre at vi også i fremtiden har nok billig og stabil kraft i Norge, sa Støre i talen.

Statsministeren viste til flere arbeid som er i gang. Det gjelder oppfølgingen av Energikommisjonen, som la frem sin rapport ved månedsskiftet. I tillegg kommer Aps eget energiutvalg og departementenes egne utregninger.

– Dette bruker regjeringen når vi nå ser på hvordan vi fortsatt kan sikre at vi har en god og relevant strømstøtteordning, som både skal hjelpe folk med regningene og forbedre fastprisavtalene for næringslivet, sa Støre.