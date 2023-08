Dette skal partiene krangle om i kveldens debatt

Det starter med en grilling av sommerens skandaler og ender med dueller. Slik blir den store partilederdebatten i Arendal.

Det er ikke utenkelig at det blir høy temperatur på kveldens partilederdebatt i Arendal sentrum. Vis mer

Publisert: 17.08.2023 19:40

Hvert år møtes partilederne fra de største partiene til en stor debatt i Arendal. Hittil har de aldri klart å bli enige.

Debatten, som blir sendt på NRK, blir ofte sett på som startskuddet for valgkampen for det inneværende året.

I år er planen at de ni partilederne skal diskutere tre hovedtemaer:

Eldreomsorg

Klima

Økonomi

Debatten skal ha en bolk med noen av partilederne om tillit til politikerstanden, her vil sommerens skandaler være et tema. I tillegg skal det være en rekke dueller mellom de ulike partilederne:

Rødt vs. Venstre om private i omsorgssektoren

Sp vs. Frp om distrikt

Ap vs. MDG om klima og sluttdato for petroleumssektoren

SV vs. KrF om gratis SFO

AP vs. H om eiendomsskatt

Ilddåp for Rødtleder

Det vil være første partilederdebatt for tre ledere: Kirsti Bergstø (SV), Arild Hermstad (MDG) og Marie Sneve Martinussen (R).

Kirsti Bergstø deltok i debatten i fjor, men da som nestleder og vikar for Audun Lysbakken som var i pappapermisjon.

Une Bastholm trakk seg som leder for MDG under Arendalsuka i fjor, men gjennomførte debatten selv. Hermstad steppet inn som leder, før han ble offisielt valgt i en knepen duell på partiets landsmøte i vår.

Dermed er det Martiniussen som er den ferskeste partilederen som skal i ilden denne torsdagen. Hun tok over som leder etter Bjørnar Moxnes trakk seg i sommer.

Hun sier det blir spennende og forhåpentligvis litt gøy.

– Jeg forbereder meg med å minne meg selv på hva som er det aller viktigste: At over hundre tusen husstander står i matkøene og over halvparten av befolkninga ikke har økonomisk trygghet, skriver hun i en melding til Aftenposten.