Frp-lederen ber forsvarssjefen og kona om å rydde opp, dersom skatteregler ikke er fulgt

Forsvarssjefens kone sier hun bodde på Bislett. En rekke sentrale kilder plasserer henne på Jeløya og Akershus festning. Politikere ber nå paret om å rydde opp, dersom noe er feil.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og kona, Linn Therece Johansen Kristoffersen, har havnet i en omstridt skattesak.

20.06.2023 06:06 Oppdatert 20.06.2023 07:06

Nylig kunne Aftenposten avsløre en omdiskutert boligsak med forsvarssjef Eirik Kristoffersen, hans kone og hans yngre bror Frode Kristoffersen.

Forsvarssjefens kone solgte en leilighet på Bislett i Oslo. Hun skattet ikke av fortjenesten. Hun sier at hun bodde der tilstrekkelig nok til å unngå skatt. Linn Therece Johansen Kristoffersen sier at hun bodde i den 53 kvadratmeter store leiligheten sammen med Frode Kristoffersen.

Aftenposten har en rekke kilder som plasserer henne på Jeløya og Akershus festning i den aktuelle perioden.

Hun avviser at hun har noe uoppgjort med Skatteetaten, men har bedt etaten gjøre en vurdering av saken.

Nå ber flere politikere forsvarsparet om å rydde opp, dersom det er gjort feil.

Fakta Dette er kjernen i saken Forsvarssjefens kone, oberstløytnant Linn Therece Johansen Kristoffersen, solgte i 2021 en leilighet på Bislett i Oslo. Den solgte hun med god fortjeneste. Deretter kjøpte hun seg inn i Eirik Kristoffersens bolig på Jeløya. Hvis du skal slippe å betale skatt på fortjenesten av boligsalg, må du ha bodd i boligen i ett av de to siste årene. Kona til forsvarssjefen skattet ikke, fordi hun sier hun bodde i boligen i mer enn ett år. I ni av disse månedene sier hun at hun delte leiligheten på Bislett med ett soverom sammen med forsvarssjefens lillebror. I samme periode stilte hun opp i en hjemme-hos-reportasje i NRK med forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Han omtalte dem som samboere. Aftenposten har en rekke kilder som plasserer henne på Jeløya og i forsvarssjefboligen på Akershus festning på mer eller mindre daglig basis i samme periode. Vis mer

– Må følge lover og regler

Frp-leder Sylvi Listhaug har følgende beskjed:

– Slik denne saken fremstår, ser den ikke bra ut. Jeg forutsetter at forsvarssjefen og hans kone rydder opp, dersom skattereglene ikke er fulgt, sier Listhaug.

Hun sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Hun får støtte fra Ola Elvestuen i Venstre:

– Ansatte og ledere i offentlig sektor må følge lover og regler i skattepolitikken som alle andre. Det må være opp til forsvarsministeren å vurdere tilliten til forsvarssjefen.

Vi har sendt uttalelsene til forsvarssjefen og kona.

– Dette er et forhold mellom Linn Therece Johansen Kristoffersen og skattemyndighetene, skriver Per Gunnar Grosberghaugen.

Han er pressevakt i Forsvaret.

Linn Therece Johansen Kristoffersen ønsker ikke å kommentere uttalelsene til politikerne.

Frp-leder Sylvi Listhaug stiller spørsmål ved boligsaken til forsvarssjefen.

Taus forsvarsminister

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) ønsker ikke å kommentere saken.

Vi har tidligere stilt ham følgende spørsmål:

Vil du foreta deg noe for å få svar fra forsvarssjefen i denne saken? Hvis ja, hva da? Hvis nei, hvorfor ikke?

Har du tillit til forsvarssjefen?

Kona: Jeg har ikke noe uoppgjort med Skatteetaten

Da Aftenposten tok kontakt med Linn Therece Johansen Kristoffersen angående skattesaken fredag, svarte hun dette:

«Aftenposten fremsetter stadig svært sterke og alvorlige insinuasjoner mot meg om min privatøkonomi. Jeg har ikke noe uoppgjort med Skatteetaten. For å få det dokumentert, har jeg bedt Skatteetaten gjøre en vurdering særlig knyttet til mitt boligsalg i 2021. Skatteetaten må gjerne vurdere alt tilbake til 1993, da jeg fikk mitt første frikort. Viser det seg at noe ikke er i orden, vil jeg gjøre opp for meg.»

Alle kan endre ligningen tre år tilbake i tid. Det kan i utgangspunktet skje uten at det skal føre til noen reaksjoner. Som eksempelvis straffeskatt.