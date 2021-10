Frp-politiker fikk etterlønn fra Stortinget. Samtidig drev han med eiendom.

Stortingets regler sier at det ikke gis etterlønn ved etablering av egen virksomhet. Frps Per Roar Bredvold fikk over 700.000 kroner mens han drev med eiendom.

Per Roar Bredvold på talerstolen under Fremskrittspartiets landsmøte i 2018, der han holdt et innlegg mot sukkeravgiften.

Per Roar Bredvold gikk ut av Stortinget i 2013 etter 16 år som stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i Hedmark.

Ifølge Dagens Næringsliv mottok Bredvold over 700.000 kroner i ytelser fra Stortinget i 2013 og 2014. Det skjedde samtidig som Bredvold etablerte et eiendomsselskap. Det driftet blant annet Vålersenteret i Innlandet, som han kjøpte sammen med en partner.

Representanter kan få etterlønn når de går ut av Stortinget. Men ifølge reglene gis det ikke etterlønn ved etablering. Det gis heller ikke ved ny oppstart av egen virksomhet.

Bredvold begynte først å drive med eiendomsvirksomhet allerede på 80-tallet.

– Vi anser ikke dette som en oppstart, men som en videreføring av allerede eksisterende virksomhet innenfor samme næring, nemlig fast eiendom. For øvrig sto min partner siden 1999 for arbeidet med de eiendommer vi har og hadde felles, sier Bredvold til Dagens Næringsliv.

Han sier at etterlønnsperioden ble brukt på studier. Han beskriver det aktive engasjementet i 2013 og 2014 i eiendomsselskapet som «minimalt». Han fikk heller ikke lønn fra senterselskapet.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen sier at de vil undersøke saken om Bredvolds etterlønn nærmere.