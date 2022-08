Tilliten til våre folkevalgte faller

Folk flest stoler mindre på Stortinget enn i fjor, viser tillitsbarometeret. Også regjeringen og politiske partier taper tillit.

Nordmenn stoler mindre på våre folkevalgte enn før, viser årets tillitsbarometer. Her er representanter i stortingssalen under spørretimen på Stortinget.

NTB

15 minutter siden

Nordmenn har mindre tiltro til folkevalgte enn før, viser resultatene fra årets tillitsbarometer, som lanseres på Arendalsuka.

I undersøkelsen rykker Stortinget ned til en tredjeplass på listen over institusjoner nordmenn har høyest tillit til, fra en annenplass i fjor.

70 prosent gir Stortinget en karakter mellom 6 og 10, hvor 10 er det høyeste man kan få. Det er en nedgang på 8 prosentpoeng.

Avsløringer om pendlerboliger

En rekke avsløringer om hvordan politikere har skaffet seg gratis pendlerbolig i strid med reglene, preget store deler av høsten i fjor.

– Tillit må være fortjent, og derfor er det som forventet at tilliten til Stortinget har falt noe det siste året, når vi har fått oppmerksomhet om flere negative saker, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lovet å rydde opp etter pendlerboligavsløringene i fjor høst.

Han sier at Stortinget nå jobber med å bygge tillit ved å være åpne og rydde i egne feil.

Gharahkhani er likevel glad for at undersøkelsen viser at det er høy grad av tillit til Stortinget og andre institusjoner.

– Det handler om blant annet om at vi har et samfunn som fungerer godt med liten avstand mellom befolkningen og institusjoner som Stortinget.

Under halvparten stoler på partiene

Bedre står det ikke til med regjeringen eller kommunestyrene. Kun 61 prosent av de spurte gir disse to høy karakter, som for begge er en tydelig nedgang fra i fjor.

Enda lenger ned på listen finner vi de politiske partiene. Under halvparten av de spurte, 46 prosent, gir disse høy karakter. Det er et fall på 6 prosentpoeng fra året før.

En rekke kriser og trøblete saker har preget de første månedene i regjering for Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som begge sliter i motvind på meningsmålingene.

NTB har vært i kontakt med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som ikke hadde anledning til å kommentere resultatene.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og resten av regjeringen har fått en rekke vanskelige saker i fanget de siste månedene, blant annet galopperende strømpriser.

Ideelle organisasjoner scorer høyest

I år som i fjor er det norske ideelle organisasjoner som troner øverst på listen over hvem vi stoler mest på. Hele 88 prosent av de spurte gir ideelle organisasjoner høy karakter, som er en liten økning fra i fjor.

Norske arbeidstagerorganisasjoner rykker opp til en annenplass og får høy karakter fra 72 prosent av de spurte.

Også norske arbeidsgiverforeninger har en liten oppgang fra forrige undersøkelse. Det samme gjelder norske medier.

Lavest tillit fester vi til sosiale medier, som kun får høy karakter av 13 prosent av de spurte – samme som i fjor.

Frp-velgere er mer mistenksomme

Tillitsbarometeret er basert på intervjuer med 1.000 respondenter og er utført av Respons Analyse i juni i år.

Den generelle tendensen er at personer med høy valgdeltagelse og høy organisasjonsgrad, som er bosatt i større kommuner, ansatt i offentlig sektor og har høy utdanning, gir høyere tillitsscore enn andre.

Sosiale medier får derimot lav tillitsscore over hele linjen – lavest blant personer som deltar i valg, og høyest blant de yngste.

Ellers er det et gjennomgående trekk at Frp-velgere gir lavere tillitsscore enn øvrige partier for de fleste institusjoner, særlig Stortinget og regjeringen.