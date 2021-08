Massetekstmelding fra MDG skaper reaksjoner

MDG-partisekretær Torkil Vederhus. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Miljøpartiet De Grønne (MDG) sendte tirsdag en tekstmelding til «et sekssifret antall» unge velgere med oppfordring om å stemme på partiet.

NTB

24. aug. 2021 21:09 Sist oppdatert 13 minutter siden

– Det er et sekssifret antall personer som har fått SMS. Jeg har ikke det nøyaktige tallet, men det kan fort være over 100.000, men det er nok mindre enn en halv million. Vi har brukt rundt 800.000 kroner på denne SMS-kampanjen, sier partisekretær Torkil Vederhus i MDG til Nettavisen.

Flere reagerte på tekstmeldingen, og på Twitter kom det blant annet meldinger om at kampanjen funker mot sin hensikt, samt at tekstmeldingen var «frekk og ubehagelig».

– Vi har fått tilbakemeldinger fra noen og forstår at noen føler det er en ulempe å motta en SMS av denne typen. Vi sendte derfor ut SMS-ene på dagtid på en hverdag for at det skal være minst mulig forstyrrende, sier Vederhus til VG.

Vederhus bekrefter at partiet har vært i kontakt med Datatilsynet om praksisen. Også tidligere har partier sendt massetekstmeldinger for å nå potensielle velgere – i 2017 sendte Arbeiderpartiet drøyt 500.000 slike SMS-er.