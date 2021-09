Solberg sier Ropstads boligsak «kan være kritikkverdig», men får ikke følger for ham

Søndag kveld kunne Aftenposten avsløre at barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har tjent godt på ikke å melde flytting fra barndomshjemmet på Sørlandet før i fjor.

Erna Solberg (H) mener Aftenpostens avsløring ikke vil få noen konsekvenser for Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

6. sep. 2021 08:39 Sist oppdatert 7 minutter siden

Nyheten om at KrF-lederen ikke meldte flytting hjemmefra før i november i fjor, selv om han har eid halvparten av en tomannsbolig en drøy halvtime fra Oslo, har skapt reaksjoner.

Mandag morgen uttalte statsminister Erna Solberg (H) seg hos NRKs Nyhetsmorgen.

– Jeg forstår at det han har gjort, har vært innenfor regelverket som Stortinget har. Men samtidig mener jeg vi politikere må være varsomme med å bruke ordninger på en måte som de ikke er tiltenkt for, sier statsministeren.

Fakta Godene Ropstad har fått ved å ikke melde flytting hjemmefra KrF-lederen har fått en rekke goder ved å unngå å melde flytting hjemmefra. Han har: Fått gratis bolig for seg selv, kone og barn gjennom Stortinget.

Sluppet å betale skatt av fordelen ved fri bolig.

Hatt muligheten til gratis reise til foreldrene i Agder én gang i uken.

Ikke hatt utgifter til egen bolig på hjemstedet.

488.000 kroner i leieinntekter (før skatt) fra tomannsboligen i Lillestrøm kommune.

300.000 kroner i avkastning etter salget av tomannsboligen. Vis mer

– Kan være kritikkverdig

Solberg var selv på besøk hjemme hos foreldrene til Ropstad da han ble statsråd i 2019. Uten å vite at Ropstad selv var folkeregistrert på adressen.

– Nei, jeg visste ikke at han var bostedsregistrert der, sier Solberg til NRK.

Statsministeren er tydelig på at Ropstad ikke har brutt regelverket for å bo i en stortingsbolig, og at det har vært åpenhet med Stortinget, men at politikere må være påpasselige på å ikke utnytte intensjonene i slike regelverk.

På spørsmål om Aftenposten-avsløringen vil få noen konsekvenser for barne- og familieministeren, svarer Solberg følgende:

– Så lenge reglene er fulgt, mener jeg at det kan være kritikkverdig at man går utenfor intensjonene, men jeg mener ikke at det har konsekvenser for ham, nei.

I 2019 var Solberg på besøk til barndomshjemmet til Ropstad. Statsministeren visste ikke da at Ropstad på papiret fortsatt bodde der.

Dette er saken

Ropstad har vært stortingspolitiker siden 2009. Da bodde han i et kollektiv i Oslo. Det var Ropstad selv som eide leiligheten og broren var medlåntager.

Det at Ropstad da eide en leilighet, gjorde at han fikk avslag på pendlerboligordningen til Stortinget. Stortinget eier 143 leiligheter i Oslo.

De deles ut til folkevalgte som pendler mellom hjemstedet og Stortinget. Det stilles kun krav om at politikeren må være folkeregistrert eller bor mer enn 40 kilometer unna.

Den samme høsten overtok Ropstad nøklene til en nybygd tomannsbolig i Lillestrøm kommune, kun 29 kilometer unna Stortinget. Men han flyttet aldri inn i tomannsboligen. Den ble leid ut.

I stedet flyttet han inn i en leilighet på Skøyen i Oslo, betalt av Stortinget. Siden 2010 har Ropstad bodd i tre ulike pendlerboliger betalt av Stortinget.

I november i fjor flyttet han og familien inn i en ny bolig på Nordstad. Først da flyttet han offisielt ut fra gutterommet i Agder.

– Stortingspolitikere har gode ordninger. Selv om jeg har holdt meg til reglene, kan folk oppfatte denne saken som negativ. Jeg synes jo det er kjedelig at det blir stilt spørsmål ved hvordan jeg har disponert boligene, sa Ropstad til Aftenposten søndag.