Varsler økt satsing på realfag – 38 nye naturfagstimer på ett skoleår

Regjeringen vil bruke over 248 millioner kroner til å innføre én ekstra time i uken i naturfag i ungdomsskolen. Lærerne jubler, men mener tiltaket er grovt underfinansiert.

Statsminister Erna Solberg besøkte Teknisk museum på Kjelsås i Oslo da hun «lekket» en gladsak som skal presenteres i statsbudsjettet i oktober: én time mer til naturfag på pr. uke. Her følger hun med på at 7 år gamle Sander Aasland-Borgenvik leker med en bil han har programmert. Far Ole Aasland-Borgenvik følger med. Ved siden av Solberg står Jan Alfred Andersson, leder av Vitensenteret på Teknisk museum.

Norske elever gjør det dårligere i naturfag enn elevene i de andre nordiske landene. Det viser resultatene fra den internasjonale realfagsundersøkelsen TIMSS 2019.

Undersøkelsen viste også at Norge er blant landene som har færrest timer til naturfag på ungdomstrinnet.

Derfor vil regjeringen bevilge 104 millioner kroner til å innføre en ekstra time med naturfag i ungdomsskolen i 2022. På helårsbasis vil det koste 248 millioner, ifølge regjeringen.

Statsminister Erna Solberg (H)

– Denne satsingen på realfag er viktig for Fremtids-Norge, sier Erna Solberg.

Hun sier økt vekt på fagene fysikk, kjemi og biologi er viktige for gjennomføringen av det grønne skiftet i Norge.

– Vi må «forstå» havet, vi må ha kunnskap om biomasse-sammenhenger og ulike energiformer. Dette blir helt avgjørende, sier hun.

En utvidelse av skoleuken

Tiltaket gir totalt 38 ekstra timer på et skoleår. Timene kommer i tillegg til de andre timene på elevenes ukekalender.

Kunnskapsdepartementet la i 2019 frem en ny læreplan i naturfag. Den la vekt på at faget skal bli mer praktisk. Departementet var da tydelig på at en slik arbeidsform er tidkrevende, og at faget måtte få flere timer.

Tiltaket er også en oppfølging av et kulepunkt i Granavolden-plattformen. Det er erklæringen som Høyre, Frp, Venstre og KrF signerte da Krf trådte inn i regjeringen.

I 2016 innførte regjeringen én ekstra naturfagstime i uken også i barneskolen.

Statsminister Erna Solberg ble vist rundt i det nye Vitensenteret på Teknisk museum søndag.

Mindre teori, mer praktisk undervisning

Statsministeren, som selv er dyslektiker, fremhever også at naturfag, gjennom den nye læreplanen, skal bli et mer praktisk orientert fag.

– Mange i ungdomsskolen kan synes undervisningen blir kjedelig og teoritung. Da er det viktig med fag der du kan lære på en annen måte, sier hun.

Tiltaket vil kreve at det utdannes enda flere lærere. Samtidig er 20 prosent av dagens lærere ufaglærte.

– Kunne ikke disse millionene blitt brukt til etterutdanning av lærerne som allerede underviser i skolen, Solberg?

– 47.000 lærere har fått etterutdanning mens vi har styrt. I neste periode, hvis vi får tillit, skal ytterligere 22.500 lærere få videreutdanning. Dette tiltaket vil ikke gå utover det, forsikrer Solberg.

Handal: – Grovt underfinansiert

Leder i Utdanningsforbundet Stefan Handal sier naturfag har vært lite prioritert i norsk skole over tid. Han synes derfor det er veldig positivt at det foreslås en økning av antall naturfagtimer.

Men Handal er alvorlig bekymret for finansieringen.

– Uten at vi har regnet nøyaktig er det mitt inntrykk at tiltaket later til å være grovt underfinansiert.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

Han sier at han legger til grunn at det totale timetall øker tilsvarende og at regjeringen ikke vil kutte i timetallet i andre fag.

– Summen som er satt av er ikke nok til å kunne beregne økte kostnader til lærerlønn. Dersom naturfag skal bli praktisk, trengs også penger til utstyr, ekskursjoner og økt lærertetthet.

Handal sier han likevel ser frem til en prosess fremover der «lærerprofesjonens representanter blir tatt med på råd» i det videre arbeidet med dette tiltaket.

Kan gi bedre kunnskap om covid-19

Førsteamanuensis Kirsti Marie Jegstad underviser i naturfag i lærerutdanningen for grunnskolen på Oslo Met. Hun synes tiltaket er veldig fornuftig.

Jegstad sier Norge trenger folk som kan jobbe med naturfag i fremtidige yrker.

Hun mener også det er viktig at nordmenn flest i fremtiden kan forstå naturfag bedre.

– Et eksempel i disse tider er at naturfaglig kunnskap gjør at man kan forstå teknologien bak koronavaksinen. Det kan skape en trygghet både til å velge å ta vaksinen. Og gjøre folk tryggere i møte med skeptikere, sier Jegstad.