Knut Arild Hareide mener KrF trenger fornyelse og at han selv forsømte seg

– En epoke i mitt liv er over, sier Knut Arild Hareide. Nå forlater han politikken.

Nå er han på jobbjakt. Knut Arild Hareide må finne seg en ny jobb når Solberg-regjeringen går av i oktober.

– Det å si at situasjonen for KrF er krevende, er et understatement.

Det sier Knut Arild Hareide, KrFs tidligere partileder og en av partiets avtroppende statsråder. Han har sagt nei til gjenvalg på Stortinget. Derfor er han ute av norsk politikk så fort en ny regjering er på plass.