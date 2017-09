Skuffet Jonas Gahr Støre blir sittende

En presset Arbeiderparti-leder møtte pressen på vei ut i bilen fra Folkets Hus. Han er fremdeles klar på at han er og skal være Arbeiderpartiets leder.

– Jeg opplever at jeg leder et samlet parti. Jeg tar ansvar som leder av Arbeiderpartiet. I morgen skal vi starte arbeidet med å evaluere dette valget. Jeg skal ta det ansvaret, og det handler om å lede det arbeidet.

– Er du sikker på at du bør være leder av Arbeiderpartit?

– Ja.

– Hvorfor det?

– Fordi jeg er valgt. Jeg har et parti i ryggen. Vi har gjort et valg og fått et resultat som er under det vi hadde håpet. Nå må vi rette ryggen og gå gjennom det vi har opplevet og lære av det.

– Mange stemte for å få flere unge i jobb

Jonas Gahr Støre gikk på talerstolen på Folkets Hus rundt midnatt. Da hadde stemningen vært laber i salen helt fra de første prognosene kom kl 21. Men da lederen ankom, brøt salen ut i applaus.

I talen til partikollegaene etter at han hadde erkjent nederlaget sa han likevel at mange støtter politikken.

– Mange stemte på oss for å få flere unge ut i jobb, for en trygg eldreomsorg og for å få klimautslippene ned. Det forplikter meg, sier han.

– Uansett står våre verdier fjellstøtt. Et Norge hvor alle skal med. Det stemte ungdommen for i skolevalget, og det gjør meg optimistisk, legger han til.

– Nå trenger Ap en havarikommisjon, kommenterer redaktør Harald Stanghelle Aps nederlag.

– Valget er en stor skuffelse for Ap

– Vårt mål var å gi Norge en ny regjering. Vi viste det ville bli jevnt, og det ble jevnt. Men det holdt akkurat ikke å erstatte Høyre/Frp-regneringen med Ap-regjering, sier han.

– Valget er en stor skuffelse for Ap. Vi skal stå sammen fremover og lære alt det er å lære av dette valget. Vi skal bruke god tid på å lære og evaluere. Vi skal tilbake og sette dagsorden i dette landet.

Svakeste valg siden 2001

Ved midnatt var det fortsatt svært jevnt mellom de ulike blokkene, og det var særlig spørsmål om de små partienes resultater. For Arbeiderpartiet er det snakk om det svakeste valget siden 2001.

Han avsluttet med å gratulere Erna Solberg og takket for «tøffe fighter».

– Det har vært mange av dem, men de har vært preget av respekt. Jeg ønsker henne lykke til. Jeg vil også sende en hilsen til våre venner i Sp og SV.