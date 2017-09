– Det er en borgerplikt å stemme, men vi er uenig om hvor mye innflytelse en velger har, sier Eirin Kristiansen som sammen med Simen Sørboe-Solbakken og guttene Jonathan, Daniel og Nathaniel var på Ila skole og stemte.

De tre guttene var mer interessert i klatrestativ og husker enn valg.

Sørboe Solbakken sier at han knapt har stemt på samme parti og aldri stemt taktisk.

Rolf Ohman

– Jeg har stemt taktisk denne gangen, medgir Kristiansen.

Agnete Nummedal, opprinnelig fra Bergen, stemte søndag fordi hun vil være bortreist på valgdagen.

– Det er en selvfølge at man bruker stemmeretten, mener hun.

Det er 173 kommuner som på samme måte som Oslo har valg både søndag og mandag. Aftenposten besøkte et par valglokaler i løpet av søndag ettermiddag. Det var et jevnt sig av folk som kom for å stemme, men ikke akkurat noen kø.

Utenfor Ila skole hadde listebærere fra Venstre, Miljøpartiet, Høyre og Ap tatt oppstilling. Men det var få velgere som kom bortom for å ta en liste.

Rolf Øhman

Ap-leder stemte i blå valgkrets

Aps leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre stemte søndag ved Svendstuen barneskole, en av de blåeste valgkretsene i Oslo. Statsminister Erna Solberg skal hjem til Bergen og stemme i mandag.

Støre var godt fornøyd med partiets innsats i valgkampen. Men han innrømmet at han er spent og har sommerfugler i magen.

– Dette kommer til å bli jevnt mellom blokkene, slik det ofte er i Norge. Men jeg har en god følelse, sa han og fikk støtte av kona Marit Slagsvold.

Pernille Nielsen/NTB scanpix

Rekordmange har forhåndsstemt

«Til og med fredag 8. september har det blitt registrert 1.029.014 forhåndsstemmer. Det er første gang over én million har forhåndsstemt i et valg i Norge,» skrev Valgdirektoratet på sin hjemmeside.

Det betyr at 27,3 prosent av de stemmeberettigede har stemt. Ifølge SSB er det 3,76 millioner stemmeberettigede i Norge ved dette valget.

I 2013 økte valgdeltagelsen litt og endte på 78,2 prosent. Meningsmålinger har antydet at det i år kunne bli lavere valgdeltagelse, men signalene fra forhåndsstemmegivingen tyder på at det kan bli en god deltagelse.

Valgstyret i Oslo går ikke ut med tall for hvor mange som møtte opp i valglokalene søndag.

– Dette vil ikke bli publisert før mandag kveld eller tirsdag, sier pressevakt Ingvild Åsgård.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Fakta: Slik gjennomføres valget Valgdagen er mandag 11. september. I noen kommuner er det valgdag også søndag 10. september. Samtidig med stortingsvalget er det valg til Sametinget. Årets valg er det første som gjennomføres av Valgdirektoratet, som ble opprettet 1. januar i fjor. Direktoratet har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av valget, informasjon til velgere, opplæring av kommuner og fylkeskommuner, evalueringer og drift og forvaltning av det elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA. Det er 2.134 valglokaler ved årets valg. Alle stemmeberettigede skal ha fått tilsendt valgkort med informasjon om hvilket stemmelokale man skal bruke på valgdagen. Det er ikke nødvendig å ha med valgkortet for å få stemt så lenge man har med gyldig legitimasjon. Det avholdes ekstraordinært kommunestyrevalg i Tjøme og Nøtterøy, i forbindelse med at de fra nyttår blir slått sammen til en ny kommune – Færder.

Hvor kan du stemme?

«Det er viktig å huske at alle som skal stemme på valgdagen, må gjøre dette i den kommunen de var bostedsregistrert den 30. juni 2017,» skriver Valgdirektoratet på sine hjemmesider. Det betyr at i Oslo kan du stemme ved hvilket som helst valglokalet, men husk ID.

Rolf Øhman

Betydelige sikkerhetstiltak

Flere norske toppolitikere har nå livvakter. Beredskapen er høy.

Politimennene som følger både Ap-leder Støre og Siv Jensen var på plass da de stemte søndag.

Men det finnes også andre trusler mot valget. Ved dette valget skal alle stemmene telles manuelt. Dette for å hindre hacking som det har vært mye oppmerksomhet rundt i forbindelse med valgene i USA og Frankrike.

– Det er ingen indikasjoner på at noen ønsker å påvirke selve valggjennomføringen. Det er imidlertid økende aktivitet og oppmerksomhet, også internasjonalt, om noen av de tekniske løsningene. Dette innebærer i seg selv en økt risiko, skrev Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding da det offentliggjorde at det blir manuell opptelling som kan forsinke opptellingen av stemmene.