Miljøministeren tror ikke MDG-lederen vet hva et grønt skifte krever

– Det er nesten som Rasmus Hansson tror det grønne skiftet består av katt og kaniner og et småbruk på Høland, sier Helgesen til DN.

Han understreker at det grønne skiftet betyr raskere teknologiske framskritt, hardere internasjonal konkurranse og høyere krav til norsk kompetanseutvikling og norsk næringsliv.

– Vi må skape og selge norske teknologiske løsninger som erstatter den verdiskaping vi mister i olje- og gassektoren, sier Helgesen.

Han mener at dersom vi legger opp til kortere arbeidsuker, vil Norge mislykkes i det grønne skiftet.

Hansson mener Helgesens og Høyres visjon om å arbeide mer for norsk velferd handler om å øke forbruket.

– Vi mener det er absurd. Undersøkelser viser at hvis folk får velge, svarer de at de vil ha økt fritid fremfor ytterligere økt kjøpekraft. De fleste forstår at en verden der vi skal arbeide enda mer for å kunne kjøpe enda mer er en veldig dårlig visjon både for livskvalitet og bærekraftig utvikling, sier Hansson til avisen.

Miljø er viktigere enn all politikk,