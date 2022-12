Meldte flytting til foreldrene februar i fjor: Så dekket Stortinget pendlerreiser for Hadia Tajik

Hadia Tajik holder fast ved at hun er korrekt folkeregistrert i Sandnes. Adressen tilhører hennes foreldre.

Hun bor i sin egen leilighet i Oslo med ektemann og barn. Likevel dekker Stortinget pendlerreiser for Hadia Tajik når hun reiser til foreldrene i Sandnes.

Nå nettopp

Tidligere i år avdekket Aftenposten at Hadia Tajik søkte om pendlerbolig til seg og sin nåværende ektemann, samtidig som de begge disponerte egne leiligheter sentralt i Oslo.

Hun begrunnet søknaden med at hun hadde slått seg til ro i Sandnes, og at hun av hensyn til sin sikkerhet hadde behov for pendlerleilighet i Oslo. Etter å ha hatt pendlerbolig i tre måneder i 2019, kjøpte hun og ektemannen bolig sammen i Oslo.

– Da situasjonen min endret seg, og vilkårene for tildeling av pendlerbolig ikke lenger var til stede, leverte jeg selvsagt tilbake nøklene, sa hun da Aftenposten omtalte saken i februar.

Også etter Tajik mente hun ikke lenger hadde rett på pendlerbolig i Oslo, har hun sendt reiseregninger til Stortinget etter reiser mellom Oslo og Sandnes. Regningene er merket «pendlerreiser».

Det kommer i frem i disse dokumentene som Aftenposten har fått innsyn i: