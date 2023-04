Moxnes til Støre: – Det funker ikke for Norge

Rødt har denne helgen samlet sitt landsmøte i Stavanger. Våpenstøtte til Ukraina og havvind er de store debattene.

21.04.2023 12:09 Oppdatert 21.04.2023 12:25

STAVANGER (Aftenposten) Rødt er denne helgen samlet til landsmøte i Stavanger. Partileder Bjørnar Moxnes startet sin valgmøtetale med å adressere økonomisk uro og prisstigning.

– Ute går det mot vår. Men det vi er inne i, det er mørke, utrygge tider. For første gang i manns minne, så opplever ikke flertallet økonomisk trygghet, sier Moxnes.

Han mener det er folk flest som mister kjøpekraft, mens toppene har lønnsfest, og ga regjeringen et tydelig ansvar:

– Jonas Gahr Støre, dette er et Forskjells-Norge vi ikke lenger kan leve med. Det funker ikke for et arbeiderparti. Det funker ikke for Norge.

Vil ha samarbeid

Til tross for kritikken, inviterer Moxnes regjeringen til samarbeid.

– Og Støre, det er mulig å få til ting. Her i Stavanger, er jo Kari Nessa Nordtun fra

Arbeiderpartiet ordfører og styrer sammen med et sterkt Rødt. Og her har vi gjort noe med

både tannhelse og sosialhjelp. Det har noe å si hvem som styrer. Og vi er klare, sa han.