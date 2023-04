Rødt-leder til splittet landsmøte: – Gir ikke mening for meg at Rødt skal være mot all norsk våpenstøtte til Ukraina

STAVANGER (Aftenposten) Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber partiet snu i spørsmålet om våpenstøtte til Ukraina.

Partileder Bjørnar Moxnes taler på landsmøtet

21.04.2023 12:09 Oppdatert 21.04.2023 12:58

Rødt er denne helgen samlet til landsmøte i Stavanger. Partileder Bjørnar Moxnes startet sin valgmøtetale med å ta opp økonomisk uro og prisstigning.

– Ute går det mot vår. Men det vi er inne i, det er mørke, utrygge tider. For første gang i manns minne opplever ikke flertallet økonomisk trygghet, sier Moxnes.

Han mener det er folk flest som mister kjøpekraft, mens toppene har lønnsfest. Han ga regjeringen et tydelig ansvar:

– Jonas Gahr Støre, dette er et Forskjells-Norge vi ikke lenger kan leve med. Det funker ikke for et arbeiderparti. Det funker ikke for Norge, sa Rødt-lederen.

Vil ha samarbeid

Til tross for kritikken inviterer Moxnes regjeringen til samarbeid.

– Det er mulig å få til ting, Støre, sa Moxnes. Han viser til Stavanger, der Rødt og Arbeiderpartiet styrer sammen.

– Her har vi gjort noe med både tannhelse og sosialhjelp. Det har noe å si hvem som styrer. Og vi er klare, sa han. Han mener samarbeid er nødvendig for å snu det han frykter kan bli en høyrebølge i kommende valg, til tross for at venstresiden gjorde rent bord i 2021.

– De som ble sendt rett ut av regjeringskontorene i sist stortingsvalg, kan få makt i kommune etter kommune – og føre den samme gamle Høyre-politikken, sa Rødt-lederen. Han kom med en oppfordring:

– Vi må stoppe Høyre-bølgen for å unngå at lokalvalget blir et privatiseringsskred.

Viktig våpendebatt

Helt siden invasjonen av Ukraina for et år siden har Rødt vedtatte politikk vært at de ikke vil gi våpenstøtte til Ukraina. Men Bjørnar Moxnes har snudd. Det samme har et stort flertall i sentralstyret.

I helgen skal partiet ta stilling til et forslag om å åpne for dette.

Om de får resten av partiet med seg, er derimot et åpent spørsmål.

I talen hamret Moxnes løs på den russiske krigføringen.

– Putin kaller invasjonen en militær spesialoperasjon. Den propagandaen lurer ikke oss. Det er sånn imperialistmakter alltid pakker inn sine angrep på andre land, sa han og slo fast at Russlands krig er en ulovlig, folkerettsstridig angrepskrig.

– Ukraina fører en legitim forsvarskamp mot invasjonen og for nasjonal

selvråderett, sier han.

– Gir ikke mening

Rødt er det eneste partiet på Stortinget som ikke har backet den norske våpenstøtten.

I sin tale er Moxnes tydelig på at han ønsker at partiet skal endre kurs.

– Uten militær motstand hadde Ukraina vært overkjørt. Deres legitime forsvarskamp avhenger av våpenstøtte. Og de har bedt oss om den støtten. Rødt ville aldri lagt landet forsvarsløst for en stormakt som ønsker kontroll over oss. Vi ville tatt imot den våpenhjelpen vi kunne få. Derfor gir det ikke mening for meg at Rødt skal være mot all norsk våpenstøtte til Ukraina, når vi ser at Norge ikke er blitt en medkrigerstat, som vi fryktet, sa han.

Bjørnar Moxnes gjorde det likevel klart at Rødt fortsatt vil ut av Nato.