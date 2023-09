De rødgrønne med skattefinte i sitt siste budsjett

I sitt siste budsjett før borgerlig side tar over roret i Oslo, har de rødgrønne lagt inn en økning i eiendomsskatten på næringseiendom.

Publisert: 27.09.2023 11:30

Onsdag klokken 11.30 legger finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) frem Ap/SV/MDG-byrådets siste budsjett. Dette inneholder en «avskjedsgave» til Høyres Eirik Lae Solberg, som er i ferd med å danne et nytt, borgerlig byråd i Oslo:

Raymond Johansens byråd legger opp til å øke eiendomsskatten på næringseiendom fra 3,0 til 3,9 promille.

Dette tilsvarer økte inntekter for kommunen på 310 millioner kroner.

Løftet blir dyrere

25. oktober trer Johansens byråd av for å gi plass til det nye, borgerlige byrådet, som trolig vil bestå av Høyre og Venstre.

De får deretter kort tid på seg til å justere budsjettet etter egne preferanser.

Fra før har Høyre sagt at de skal kutte i eiendomsskatten allerede fra første budsjett, fortrinnsvis på boliger.

Med den nye økningen i eiendomsskatten fra det rødgrønne byrådet blir dette løftet nå dyrere å innfri for de borgerlige partiene.

De må både finne innsparinger for å finansiere det planlagte kuttet i eiendomsskatt på boliger og finne innsparinger for å unngå å øke eiendomsskatt på næringseiendom.

Eventuelt må de gå med på en økning i formuesskatten – stikk i strid med Høyres program.

Eiendomsskatt var et hett tema i valgkampen. Byrådsleder Raymond Johansen gikk langt i å love at denne skatten ikke skulle opp, men løftet gjaldt bare eiendomsskatt på bolig.

– Nå ser vi at Aps løfter i valgkampen om at eiendomsskatten ikke skulle øke, ikke var noe verdt. Dette er dessverre et eksempel på at dagens byråd ikke klarer å prioritere. I stedet sender de regningen for utgiftsveksten til innbyggerne og bedriftene og ber dem prioritere, skriver Høyres Eirik Lae Solberg i en SMS.

Øker skattesatsen

Begrunnelsen fra de rødgrønne for økningen er en smule teknisk.

Eiendomsskatt på bolig beregnes nemlig på en litt annen måte enn eiendomsskatt på næringseiendom.

For bolig justeres boligverdiene hvert år, slik at også skatteregningen endrer seg når boligprisene øker og eiendommene blir mer verdt.

For næringseiendom ble det imidlertid satt en verdi i 2017. Denne skal ikke justeres før i 2027.

Dermed har skatteregningen på næringseiendom stått stille siden 2017. Når den så justeres i 2027, vil den øke relativt kraftig.

Byrådet øker derfor skattesatsen på næringseiendom tilsvarende prisveksten siden 2017, ved å øke satsen fra 3,0 til 3,9 promille, for å trappe opp mot 2027.

De rødgrønnes plan var at denne satsen så skal trappes ned igjen når boligverdiene økes.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) avviser at de har lagt inn en finte mot de borgerlige i budsjettet.

– Det er ingen snubletråder i dette budsjettet. Det sikrer trygg styring, tydelig klimapolitikk og gode tjenester til de som bor i Oslo, sier han til Aftenposten.

Rekordstort budsjett

For første gang har Oslo kommunes totale budsjett bikket 100 milliarder kroner.

Det er satt av 78 milliarder til drift, mens 22 milliarder er investeringsmidler.

6,6 milliarder av økningen går til å kompensere for lønns- og prisvekst, og til økte pensjonsutgifter.

Det gjenstår å se hvilke endringer det borgerlige byrådet eventuelt vil gjøre.

En post som trolig ryker, er de rødgrønnes satsing på gratis skolemat til elever i ungdomsskolen og på videregående skole. Dette har de borgerlige partiene sagt at de ikke ønsker å videreføre.

Høyre ønsker heller ikke å videreføre gratis kjernetid til alle på Aktivitetsskolen (Aks/SFO) i 3. og 4. klasse.

Einar Wilhelmsen mener de rødgrønne med dette budsjettet har gjennomført nesten alle tiltakene byrådet lovet i byrådsplattformen for fire år siden.

Han ramser opp økte avganger i kollektivtrafikken, reduserte priser på enkeltbilletter, samt barne- og familiebilletter, gratis kjernetid i Aks og skolemat.

– Av de 211 tiltakene i plattformen er det bare sju vi ikke kan utkvittere på. Rundt 70 tiltak er delvis gjennomført, sier han.

– Eksempler er nullutslipssoner der vi og pengene er klare, men vi mangler lovhjemmel fra staten, og mål om 50 prosent barnehagelærere, hvor vi mangler kvalifisert personell, sier han.