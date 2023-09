Høyre har invitert til sonderinger i Oslo

Oslo Høyre-topp Eirik Lae Solberg har invitert de borgerlige partiene til sonderinger om nytt byråd.

Eirik Lae Solberg (H) på vei hjem fra Høyres valgvake i Oslo. Syv minutter etter at bildet ble tatt, erklærte Solberg valgseier i Oslo. Vis mer

Publisert: 18.09.2023 11:42

– Jeg har akkurat sendt en epost til Venstre, Frp og KrF, der jeg inviterer til sonderinger med sikte på å danne et borgerlig byråd, sier Eirik Lae Solberg til Aftenposten.

Han har invitert de borgerlige partiene til Høyres hus på torsdag klokken 12.00.

– Jeg vet at flere av partiene har konstituerende gruppemøter i dag. Da regner jeg med at jeg får et svar på henvendelsen etter gruppemøtet. Det vil være naturlig, sier Solberg.

Vil forhandle neste uke

Sonderingene vil etter planen finne sted allerede denne uken.

– Under sonderingene vil vi snakke mer overordnet om den politiske avstanden mellom partiene, og om det er grunnlag for å sitte i byråd sammen.

Solberg sier han tar sikte på å starte forhandlingene om et nytt byråd allerede neste uke.

– I forhandlingene diskuterer vi om politiske grunnlaget for et nytt byråd.

Høyres mål er å få til et bredest mulig borgerlig byråd i Oslo.

Frp takker ja

Aftenposten har spurt listetoppene i Venstre, Frp og KrF om de vil komme til sondreingssamtalene.

Foreløpig har kun Magnus Birkelund fra Frp besvart vår henvendelse.

– Vi takker ja til invitasjonen. For Fremskrittspartiet vil det være viktig å få gjennomslag for kutt i eiendomsskatten, rehabilitering av veiene og styrking av eldreomsorgen, Birkelund til Aftenposten.

Birkelund sto på andreplass på Frps valgliste, bak den ekskluderte kandidaten Lars Petter Solås.