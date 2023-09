Valgdrama i Skien – Høyre størst likevel

Manglende tall fra Valgdirektoratet skapte full forvirring i Skien kommune. Nå er alt på plass og Høyre er størst i kommunen likevel.

Stemmesedler i et valgavlukke under lokalvalget. Bildet er ikke fra Skien. Vis mer

Publisert: 13.09.2023 10:15

– Valgdirektoratet har trolig glemt forhåndsstemmene i opptellingen, sier Anne Spånem, kommunikasjonssjef i Skien kommune, til Varden.

– Vi er et offer for at datasystemet i Valgdirektoratet har gått treigt, sier hun til VG.

Telemarksavisa og NRK skriver onsdag formiddag at de riktige tallene nå er på plass. NRK skriver at drøyt 9000 forhåndsstemmer ble lagt til på direktoratets nettsider.

– De riktige tallene skal nå også være på plass og lagt ut, sier Spånem til Telemarksavisa.

– Skjønte ingenting

Hun forteller at Skien kommune ikke fikk varslet direktoratet før klokken 9 tirsdag.

– Vi har en tallknuser som begynte å lure på det, fordi både Varden og Telemarksavisa kåret Høyre til største parti, men de som rapporterte skjønte ingenting. Så fikk vi ikke tak i valgdirektoratet, for de åpner ikke før klokken 09 – de har ikke noen alarmtelefon selv om det er valg.

Valgdirektoratet bekrefter at det har skjedd på grunn av en treghet i systemet.

– Resultatene bruker lang tid på å komme gjennom i systemene og ut på valgresultatet. Forhåndsstemmen blir hengende igjen, sier kommunikasjonsrådgiver Kjetil Johansen i Valgdirektoratet til VG.

Frem og tilbake

Høyre ble natt til tirsdag utropt til største parti i Skien, kun én stemme foran Ap. Tirsdag kveld ble dette derimot snudd på hodet da Skien kommune hadde fått inn poststemmene. Det førte til en liten økning for Ap, som likevel ble større enn Høyre.

Nå er det altså motsatt igjen.

– Det virker som det skal snu igjen, noe som vil være svært hyggelig. Det blir deilig å endelig få bekreftet at Høyre er størst, da skal jeg ta en liten jubel for meg selv, forteller Høyres ordførerkandidat Marius Roheim Aarvold til Nettavisen.

– Feil skal ikke skje, men når mennesker er involvert kan feil skje. De har ansvar for flere tusen valglokaler rundt om i Norge, så det kan skje, legger han til.