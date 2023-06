Høyre og Venstre med klimaslakt av jordbruksoppgjøret – mener SV har sviktet som klimaparti

Høyre og Venstre anklager SV for å ha abdisert i klimapolitikken.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

«Det gjør jo vondt å lese alle de forslagene som kommer fra den øvrige opposisjonen på mange områder».

Det sa SVs Torgeir Knag Fylkesnes i Stortinget torsdag.

Smerten handler om at SV i Stortingets behandling av årets jordbruksoppgjør har sett seg nødt til å stemme nei til en rekke klimaforslag fra særlig Høyre, Venstre og MDG.

SVs nei handler om at partiet har en avtale med regjeringspartiene Ap og Sp, Det viktigste for SV denne gangen var å sikre norsk matproduksjon gjennom en innstramming av tollvernet.

Mange av forslagene ville SV ha støttet om partiet «bare var i opposisjon», sa Fylkesnes i salen.

– Har man en avtale, så har man en avtale, sier han til Aftenposten.

Mener SV har abdisert som klimaparti

Høyre og Venstre går like fullt hardt ut. Begge partier sier til Aftenposten at de er skuffet over posisjonene til regjeringens foretrukne stortingspartner.

Anklagen går ut på at SV har «abdisert som klimaparti».

De to partiene viser blant annet til SV ikke vil støtte til følgende forslag:

å utrede innføringen av en CO₂-avgift for norsk landbruk.

pålegge regjeringen å gjennomføre grep neste år for å øke norsk produksjon av korn, frukt og grønt betydelig.

pålegge regjeringen å lage ny stortingsmelding om fremtidens landbruks- og matsystem, etter modell fra EU.

å pålegge regjeringen å bidra til å endre matforbruket i den norske befolkningen, altså mindre kjøtt og mer grønt, i tråd med de norske kostholdsrådene.

Fylkenes understreker at SV er skeptisk til en egen klimaavgift for jordbruket, uavhengig av avtalen med regjeringspartiene. Partiet vil kutte utslipp og samtidig øke matproduksjonen og bøndenes inntektsgrunnlag.

– Det kan stå i motstrid, sier han.

I så fall må man bare kutte mer på andre områder, understreker SV-toppen.

Retter skytset mot SV

Høyre og Venstre er også svært kritiske til at SV har godtatt at bare 16 prosent av oppgjøret skal gå til produksjon av korn og planter, mens 59 prosent er satt av til kjøtt og melk.

Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle målbærer kritikken fra Høyre.

– Hvorfor bryr du deg om SV. Det blir uansett ikke flertall for forslagene deres uten Frp?

– Jeg må innrømme at jeg er skuffet over SV. De har tidligere vært klare på klimapolitikk. Men nå har noe skjedd. Med mindre Kari Elisabeth Kaski er involvert, er ikke SV sterke på klima lenger, svarer Westgaard-Halle.

– SV var da mot klimaavgift på landbruket i 2017 også?

– Jeg opplever likevel mangelen på interesse for klima nå som ny. Det kan hende at det også er Høyre som er blitt mer klimavennlige, men det SV gjør nå er overraskende for oss, svarer Westgaard-Halle.

Lene Westgaard-Halle sier til Aftenposten at hun er skuffet over SV i klimapolitikken. Tull, svarer Fylkesnes.

SV-topp om kritikken: vås!

Hun understreker at forslaget bare handlet om å utrede en C02-avgift. Hun sier det er uforståelig at SV ikke kan støtte det.

Fylkesnes omtaler kritikken fra de to partiene som vås.

– Dette er jordbrukspolitikken vi har ført over lang tid. Det er bare tull at Høyre liksom er så opptatt av klima og miljø, sier Fylkesnes.

Han viser til at Høyre nylig har foreslått kutt til klimatiltak i sitt alternative reviderte nasjonalbudsjett, blant annet et kutt på 100 millioner kroner til klimabistand.

Han minner også om at Høyre i fjor foreslo å legge ned Bionova. Nysatsingen er en del av Innovasjon Norge, et program som skal forvalte tilskudd til klimatiltak i jordbruket.

– Det er en bløff man kan bruke sterke ord om, sier Venstres Alfred Bjørlo. Han omtaler regjeringens påstand om at 9,3 milliarder jordbruksavtalen går til klima- og miljøtiltak.

Slakter regjeringens klimaskryt

I den aktuelle innstillingen viser SV til at klima og miljø er prioritert i avtalen regjeringen har forhandlet frem med bøndene. Regjeringen selv mener at 9,3 milliarder kroner går til ulike klima- og miljøtiltak. Dette utgjør nær en tredjedel av den totale budsjettrammen for jordbruksavtalen

Høyre og Venstre mener det er tull.

– Det er en bløff man kan bruke sterke ord om, sier Venstres Alfred Bjørlo.

Han viser til at blant annet til at 7,5 av de 9,3 milliardene går til tilskudd for å holde beiteområder beiteområder1,8 milliarder går til beitetilskudd. Foretak som har hatt sau, lam, geit, kje, alpakka, storfe, hjort, hest og lama på beite kan motta beitetilskudd for disse dyrene. og kulturlandskap i hevd kulturlandskap i hevd5,6 milliarder går til tilskudd til areal- og kulturlandskapstilskudd. Formålet med tilskuddet er å bidra til å skjøtte, vedlikeholde og utvikle kulturlandskapet gjennom aktiv drift, og til å holde jordbruksareal i drift i samsvar med gjeldende landbrukspolitiske mål. .

– Det er vel og bra, men har ikke noe med klimakutt å gjøre.

– Men hvorfor rette skytset mot SV for det?

– SV er nøkkelpartiet her. Det er SV som har gitt regjeringen flertall, uten noen klar marsjordre på klima i det hele tatt.

– SV er jo med på en merknad der de skriver at økt matproduksjon skal skje gjennom en vridning av produksjonen mot mer grønt og korn?

– Ja, men en formulering som regjeringen kan gjøre hva den vil med. Det er ikke et vedtak. Senterpartiet kan med SVs støtte bare fortsette å dundre på videre med sin gammeldagse kjøttpolitikk, svarer Bjørlo.