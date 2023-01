Støre: «Svært uheldig» at Follobanen ikke går. Frp-politiker mener samferdselsministeren må vurdere sin stilling.

Samme dag som Bane Nor er innkalt til krisemøte om Follobanen, er statsministeren ikke nådig: – Dette må det ryddes opp i, sier Jonas Gahr Støre til VG.

Kong Harald, konsernsjef Gorm Frimannslund Bane Nor og statsminister Jonas Gahr Støre på åpningen av Follobanen.

03.01.2023 13:55

Statsministeren og kong Harald åpnet banen med pomp og prakt for tre uker siden. Men de to siste ukene har Follobanen vært stengt på grunn av varmgang i et koblingshus. Bane Nor greier ikke å finne ut hvorfor.

– Det er svært uheldig at Follo-banen ikke går. Det har stor betydning for folks hverdagsliv og hele økonomien i regionen, sier Støre til avisa.

Regjeringen har vært samlet til to dagers strategikonferanse i Oslo mandag og tirsdag.

– Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) drar fra strategikonferansen til møte med Bane Nor for å følge opp tett. Dette må det ryddes opp i, sier statsministeren.

Han sier det er for tidlig å mene noe om årsak og ansvar.

Frps stortingsrepresentant Morten Stordalen, som sitter i samferdselskomiteen, skriver i et leserinnlegg på TV2.no at han samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) bør vurdere sin stilling.

Han reagerer på at det først tirsdag 3. januar blir avholdt et «hastemøte» mellom Nygård og Bane Nor. Da har det gått over to uker siden Follobanen ble stengt.

«Det er ikke akseptabelt at befolkningen i Follo ikke vet hvordan de skal komme seg på jobb, mens Bane Nor tar seg en ny kopp kaffe og innkaller til såkalte «hastemøter» på to ukers varsel», skriver Stordalen, og fortsetter:

«Har ikke samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) forstått sitt eget ansvar, eller har han rett og slett ikke kontroll på underliggende etater og selskaper?»