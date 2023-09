Økte kapasiteten etter stemmeproblemer. Men det er ikke sikkert at problemet er løst.

Valgdirektoratet fikk store problemer med overføringen av stemmer på valgdagen.

Valgdirektoratet prøver å finne feilen som hindrer publisering av alle resultatene. Vis mer

Publisert: 12.09.2023 00:36 Oppdatert: 12.09.2023 01:40

Flere steder i landet slet Valgdirektoratet med å få publisert valgresultatet. Selv i Oslo, hvor alle stemmene var så godt som talt, slet de med å få tallene ut til folket.

Da måtte direktoratet kaste seg rundt. De økte kapasiteten, først da begynte resultatene å komme inn. De tiltakene ser ut til å ha fungert. Rundt 1-tiden begynte resultatene å komme raskere.

– Vi kan ikke si at problemene er løst, men vi har økt serverkapasiteten og resultatene overføres litt raskere, sier kommunikasjonsrådgiver Tore Bø Nyland i Valgdirektoratet til NTB.

På direktoratets nettsider, står det at utfordringene fortsatt ikke er løst og det vil fortsatt kunne oppstå forsinkelser.

Ventet lenge i Oslo

I Oslo slet de lenge med å få ut resultatet. Mandag kveld fortalte Karina Miller, leder i avdeling for valg i Oslo kommune, at de var ferdig med å telle stemmer. Men at de ventet på at resultatene skulle bli publisert.

Miller opplyste at systemfeilen hos Valgdirektoratet førte til at de ikke fikk publisert.

– Vi har vært klare kjempelenge. Vi har 101 kretser og mangler å telle opp ti stykker. Resultatet fra Oslo ville vært klart nå, sa Miller til Aftenposten.

Da Aftenposten snakket med henne, var kun resultatet fra 35.000 stemmesedler publisert på Valgdirektoratets resultatsider. 150.000 gjensto, anslo Miller.

Men Oslo er ikke den eneste kommunen som ble rammet av feilen.

Les også Valg 2023: Valgresultater fra kommunevalget og fylkestingsvalget

Minst 26 kommuner rammet

Valgdirektoratet opplyste mandag kveld at det var problemer med opptellingen i minst 26 kommuner.

– Foreløpig vet vi at følgende kommuner er rammet: Skien, Lillehammer, Stavanger, Eigersund, Ringsaker, Sola, Moss, Vestby, Sauda, Sokndal, Suldal, Bergen, Randaberg, Skjervøy, Porsanger, Fitjar, Halden, Nome, Inderøy, Siljan, Gran, og Tromsø, opplyste Valgdirektoratet.

De kan ikke utelukke at flere kommuner er rammet. Oslo og Fredrikstad har også hatt problemer.

– Vi jobber fortsatt for fullt for å løse denne utfordringen, men kan pr. nå ikke si noe om når problemet vil være løst, opplyser Valgdirektoratet.

Når kommunene er ferdige med å telle stemmene, overføres resultatene automatisk til valgdirektoratet.

– Men denne overføringen tar lengre tid enn forventet, sier pressekontakt Tore Bø Nyland.

Han sier at de ikke vet årsaken til at dette går tregere. Og ved 1-tiden natt til tirsdag visste han ikke når resultatene kommer ut.

Valgdirektoratet sier at de jobber på spreng med å finne feilen.

Må telle på nytt i Voss

I Voss har de også hatt problemer. Der er stemmetellingen forsinket. Årsaken er at stikkprøver viste at slengere ikke ble fanget opp av det digitale valgsystemet.

Valgstyret i Voss kommune sier at alle stemmene må gås igjennom.

– Konsekvensen av dette er at valgresultatet for kommunestyrevalget i Voss blir forsinket, skriver de i et pressemelding.