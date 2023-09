Sliter med å få ut valgresultater flere steder

Opptellingen er klar flere steder. Men Valgdirektoratet får ikke ut resultatene.

Valgdirektoratet prøver å finne feilen som hindrer publisering av alle resultatene. Vis mer

Publisert: 12.09.2023 00:36

Selv i Oslo er så godt som alle stemmer talt. Men det er store problemer med å få publisert resultatene.

– Vi er ferdig, så vi venter bare på at Valgdirektoratet får publisert, sier Karina Miller. Hun er leder i avdeling for valg i Oslo kommune.

Miller opplyser at systemfeilen hos Valgdirektoratet gjør at de ikke får publisert.

– Vi har vært klare kjempelenge. Vi har 101 kretser og mangler å telle opp ti stykker. Resultatet fra Oslo ville vært klart nå, sier Miller til Aftenposten.

Da Aftenposten snakket med henne, var kun resultatet fra 35.000 stemmesedler publisert på Valgdirektoratets resultatsider. 150.000 gjensto, anslo Miller.

Men Oslo er ikke den eneste kommunen som er rammet av feilen.

Rammer minst 24 kommuner

Valgdirektoratet opplyser at det er problemer med opptellingen i minst 24 kommuner.

– Foreløpig vet vi at følgende kommuner er rammet: Skien, Lillehammer, Stavanger, Eigersund, Ringsaker, Sola, Moss, Vestby, Sauda, Sokndal, Suldal, Bergen, Randaberg, Skjervøy, Porsanger, Fitjar, Halden, Nome, Inderøy, Siljan, Gran, og Tromsø, opplyser Valgdirektoratet til NTB.

De kan ikke utelukke at flere kommuner er rammet. Oslo og Fredrikstad har også hatt problemer, opplyste direktoratet tidligere.

– Vi jobber fortsatt for fullt for å løse denne utfordringen, men kan pr. nå ikke si noe om når problemet vil være løst, opplyser Valgdirektoratet.

Valgdirektoratet sier at de jobber på spreng med å finne feilen.

– Jeg vet ikke om det gjelder hele landet. Men det vi ser er at det tar lengre tid enn vanlig at det som rapporteres fra kommunen kommer ut, ifølge pressekontakten i direktoratet.

Må telle på nytt i Voss

I Voss har de også problemer. Der er stemmetellingen forsinket. Årsaken er at stikkprøver viste at slengere ikke ble fanget opp av det digitale valgsystemet.

Valgstyret i Voss kommune sier at alle stemmene må gås igjennom.

– Konsekvensen av dette er at valgresultatet for kommunestyrevalget i Voss blir forsinket, skriver de i et pressemelding.